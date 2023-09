El sabor de El Salvador en Tuxtla Gutiérrez: Conoce a Sara Galán y su negocio de pupusas

Desde el 2002 salió de El Salvador, con la idea del sueño americano, pero por cosas de la vida, no ha logrado conseguirlo, por lo que decidió emprender un negocio de pupusas salvadoreñas, Sara Galán actualmente vive en Tuxtla Gutiérrez y nos cuenta parte de su historia.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Pensaba que por ser joven podía comerse el mundo a mordidas, su situación comenta que en El Salvador no era mala, pero por situaciones familiares decidió salirse de su país hace más de 20 años, la necesidad económica la llevó a establecer su negocio de comida para poder mantener a su hijo.

"Se me ocurrió hacer pupusas, con mucho temor de que no fuera a pegar, por que en ese entonces era un negocio que no muy se conocía", dijo Sara.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Así también menciona que ha conocido connacionales que han querido poner negocio de pupusas, pero por alguna razón, la cual desconoce las quitan, ella hace 11 años que monto su negocio y actualmente le ha ido muy bien, agradecida porque la ciudadanía las ha aceptado y ha ido de boca en boca la recomendación.

Sara ya no tiene en mente el sueño americano, asegura que Tuxtla Gutiérrez le gusta mucho y que ya encontró una vida aquí, ya tiene amigos, sus hijos, su negocio, su sangre sigue perteneciendo a El Salvador, pero afirma que la ciudad capital ya es su casa.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️

La comunidad de El Salvador se encuentra agradecida con los chiapanecos, ya que los pocos que se han quedado y permanecido sobrevienen de negocios han logrado sacar adelante a ellos y a su familia