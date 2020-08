Se debe aplicar el estado de derecho a quienes bloquean carreteras: Carlos Morales

San Cristóbal de Las Casas.- El diputado Federal Carlos Morales Vázquez, dijo que hay preocupación de los empresarios que aun cuando no se reactiva la economía, se han presentado bloqueos carreteros en diferentes partes que comunican a esta ciudad, y donde los pocos turistas que comienza a viajar se han visto varados.

“Es difícil, lo que me manifiestan es preocupación, de acuerdo a la nueva norma solo pueden tener un 30 por ciento y eso agrégale si hay bloqueo, que la gente no sale tiene temor y aunque quiera salir no tiene recursos suficientes para gastar, si están preocupados porque decía el problema no serán los primeros dos o tres meses, el problema era sostener en los subsecuente, entonces lo que tienen es ser escuchados por las autoridades, de manera conjunta sociedad civil, el sector económico, con el gobierno, plantear soluciones que nos ayude a salir a todos”, dijo.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





En entrevista, apuntó que al gobierno le conviene que su sociedad este bien, que tenga el recurso necesario por lo menos para comprar la canasta básica, por lo se debe solucionar los problemas de bloqueos, “que increíblemente en lo que menos gasta es en salud, donde debe voltear a ver el gobierno”.









Subrayó que en los bloqueos se debe aplicar el estado de derecho, al tiempo de reconocer las acciones que ha emprendido en recuperar predios invadidos y garantizar la confianza de la población, “íbamos muy bien, hay que garantizar el libre transito, la propiedad privada, eso va dar garantía a la gente para que siga invirtiendo”.

Morales Vázquez, indicó que la expectativa para diciembre es baja, e incluso hay empresarios que no abrirán este año o hasta diciembre “y lo van a valorar, entonces la gente que estaba empleada no va regresas a sus empleos formales o va tener que buscar otras fuentes de empleos”.