Madre de menor desaparecida en Tuxtla denuncia mal manejo de la investigación

La mañana de este miércoles Lizbeth Jiménez Castro, madre de la joven menor de edad Ángeles Jiménez, se manifestó frente al palacio de gobierno, para informar acerca de la desaparición de su hija el 4 de marzo del presente año, ante ello refiere mal manejo de la investigación por parte de Fiscalía General del Estado, quien al emitir ficha de búsqueda por alerta amber, al poco tiempo público que ya había sido localizada, pero a ello no se le notificó y no sabe del paradero aún de su hija.

Es por ello que la fundación Karla Velasco se unió al caso de la madre, para darle apoyo ante las irregularidades de la independencia gubernamental, asimismo Maricruz Velasco Nacerá, representante de la fundación mencionó que han revictimizado a Lizebth, donde la dependencia les ha dicho que la denuncia es una cochinada y al mismo tiempo han usado palabras obscenas para atender a la familia.

"Nunca recibí una llamada, toda la semana estuve yendo a preguntar y no me dieron ninguna información, un día viernes 8 mi mamá fue llorando para preguntar por su nieta, porque yo ya no me dejaron ingresar ahí, mi mamá llorando le preguntó a una persona y le dijo que mi hija estaba bien resguardada en un albergue", comentó Lizbeth, madre de Ángeles.

Además de la irregularidades la madre aclaro que responsabiliza a la maestra y tutora académica del cetis 138 ubicado en paso limón, institución donde su hija iba a clases, ya que asegura que la maestra y la tutora la sacaban de clases.

"Muchos compañeros me dicen que también la maestra y la directora lo sacaban varias veces a mi hija y no se presentaba a clases de física, muchos compañeros me decían que lo veían llorando a mi hija, lo veían triste", comentó la mamá.

Finalmente piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que verdaderamente les dé una respuesta concreta de lo que está pasando, así como que les indiquen en qué albergue está, ya que ni esos datos quieren proporcionarle, para ello Maricruz Velasco, afirma que el mal manejo de los casos de desapariciones o feminicidios por parte de Fiscalía siguen en las mismas, sin dar soluciones a las víctimas, por lo que seguirá en la lucha junto con Lizbeth ahora para ayudarla a encontrar a su hija Ángeles.

