Cuatro años y aún no hay justicia por el feminicidio de Jade

Masiva protesta feminista en Tuxtla Gutiérrez exige justicia por víctimas de feminicidio

Luego del feminicidio contra Jade Guadalupe Yuing Gómez, ocurrido el 14 de enero del 2020, en las instalaciones del Instituto del Deporte en Tuxtla Gutiérrez, la madre Adriana Gómez Martínez cuenta que no ha encontrado acceso a la justicia a cuatros años y 2 meses, y lamenta que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha esclarecido los hechos, no obstante las pruebas presentadas.

Quiero que me entreguen al asesino de mi hija, quiero justicia, aplicación de la ley, no se vale la impunidad, no es justo que los agresores gocen de libertad mientras los familiares víctimas seguimos con una gran tristeza, coraje, impotencia, exigimos a los tres niveles de gobierno en Chiapas, así como al Estado Mexicano que hagan justicia, insistió.

En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, en la entrada principal de Palacio de Gobierno, Adriana Gómez insistió que la Fiscalía General del Estado no ha seguido los protocolos para la investigación exhaustiva del feminicidio, por ello hemos tenido que realizar marchas y caravanas en la Ciudad de México para visibilizar el caso y exigía justicia ante el gobierno de la república.

En conferencia de prensa, denunció públicamente a la Fiscalía General del Estado en su intensión de confrontar a las víctimas a través de diversos perfiles falsos en redes sociales, así como de querer generar enfrentamientos entre las víctimas, y es la responsable de generar una confrontación con la Fundación Karla Velasco y Ángel Yuing, el padre de mi hija.

"Nos han querido atacar y criminalizar, acuso al Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, de utilizar estás estrategias en contra de las víctimas para afectar y dañar nuestra imagen pública, y que nos enfrentemos entre nosotras, quitarnos la credibilidad, no lo vamos a permitir, todo esto tiene que ver con la exigencia de que el Fiscal General del Estado cumpla con su compromiso de que esa institución correría con el gasto de un peritaje independiente en criminalística de campo que es necesario, además porque no aceptaron en peritaje que hizo la Fiscalía General de la República".

El perito que proponemos es un profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México que va a aplicar tecnología avanzada con la información de la carpeta y con la mecánica de hechos que va a realizar para reproducir en tres dimensiones como fueron los hechos aplicando un programa que la Fiscalía no quiere porque va a ser un peritaje incuestionable, añadió.

Añadió que le han enviado imagen hablando en contra de personas, lo que ella reprueba, respeto la lucha de cada familia, el estado de Chiapas tiene una deuda histórica con las madres víctimas de feminicidio, y que Chiapas es un estado criminal donde corre sangre de las víctima de feminicidio, hoy me principio y denunció al fiscal que ha utilizado unidad las artimañas para no querer pagar el peritaje por la muerte de mi hija.

"Culpo al Fiscal General del Estado si algo me llega a pasar a mi y ami familia, principalmente a mi hija de dice años, hermana menor de Jade, todo lo que pueda pasar en mi persona, en su momento hablaremos sobre la lucha de cada una de nosotras".

