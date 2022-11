Docentes del ISEEECH se manifiestan en Tuxtla, exigen pago de adeudos

Tuxtla Gutiérrez. Docentes de base e interinos de la escuela de Estudios de Enfermería del estado de Chiapas (ISEEECH) se manifestaron la mañana de este martes a las afueras de las oficinas de la Secretaria de educación para exigir sus pagos correspondientes.

Los inconformes mencionaron que cuentan con quincenas pendientes al ejercicio del año 2016 a la fecha, sin que la autoridad competente haya hecho algo para resolver este problema.





Docentes de la escuela de Enfermería se manifiestan para exigir sus pagos correspondientes / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





En voz de la Maestra Aracely Avendaño indicó que ellos pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, delegación DII 132, mencionando que también existen adeudos de pagos de recategorización, procesos de compactación del año 2018, estímulos al desempeño docente y otros.

El personal detalló que en varias ocasiones han acudido a la SE para entregar oficios y solicitar de forma que sean atendidas sus demandas, pero han hecho caso omiso, por lo que piden a su titular Rosa Aidé Domínguez Aguilar solucionar su problemática.

De no tener solución pronto, haremos actividades diferentes, nos hemos esperado y solicitado el apoyo de manera oficial, pero no tenemos apoyo, por lo que tendremos que radicalizar nuestras protestas hasta ser escuchados, por lo que pedimos al gobernador no escuché y resuelva, finalizaron.