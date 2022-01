Señalan a Pedro Cortés por la desaparición de los 21 en Pantelhó

El presidente del concejo municipal de Pantelhó, Pedro Cortés López, es señalado como presunto responsable de la privación ilegal de la libertad de 21 personas en ese municipio indígena desde el 26 de julio, no hay señales del donde se encuentren, si están bien, si están todos, si están vivos o no, mientras que a los familiares se nos niega el acceso a nuestros hogares, “estamos sentenciados”, la impotencia, el coraje y la rabia se apodera de nosotros, dijo Concepción "N", familiar de desaparecidos.

Dijo en Tuxtla Gutiérrez que se tuvo noticias que los 21 fueron llevados a la comunidad San José a unos 20 minutos de la cabecera municipal y desde el exilio siguen reclamando justicia al Estado Mexicano, sin duda que Pedro Cortés es el principal responsable de la privación ilegal de la libertad, y le han tolerado muchas arbitrariedades, es el primero en cometer delitos y se ha negado a devolver a nuestros seres queridos.





A estas alturas no queremos diálogo, no queremos mesa de negociación, estas no se cumplen, los supuestos compromisos no se respetan, se nos había informado el pasado 4 de enero se nos daba noticias de nuestros familiares y no se cumplió, Pedro Cortés no acudió a la Fiscalía General del Estado en Chiapa de Corzo, queremos que nos dé la cara y nos devuelva a nuestros familiares, añadió Concepción "N".

“Pedro esconde algo, qué, no lo sabemos, algo oculta. No tenemos indicios de que estén con vida, de que estén todos, si están bien de salud, no nos dicen nada, pro también hay mucha tolerancia de las autoridades, para nosotros, es el principal agresor en Pantelhó y se nos niega el acceso a la justicia”.





No tenemos avances, seguimos en Tuxtla Gutiérrez, esperamos justicia, no queremos otra cosa solo justicia, la razón que nos asiste, ya no sabemos qué hacer, no debemos rogar a nadie, que se aplique la ley, solo eso, que no haya más tolerancia a Pedro, al concejo municipal, al grupo de autodefensa El Machete, no queremos más injusticias, ni dolor, ni llanto, exigió.