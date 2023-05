Sutesa marcha en defensa de empleados despedidos de manera injustificada

El ayuntamiento de la capital a cargo de Carlos Orsoé Morales Vázquez, se empeña en el despido de trabajadores, no hay una cifra real, se habla de aproximadamente 200, se desconocen las causas, no hay diálogo por parte de la autoridad municipal y por nuestra parte va a haber una defensa real de los derechos de las y los trabajadores, enfatizo el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (SUTESA), Carlos Valdivieso Santiago.

En la marcha del Internacional del Trabajo del poniente a la plaza central de la capital de Chiapas, señaló que los trabajadores están siendo despedidos de su trabajo por defenderse, por protestar, por demandar un incremento salarial, por querer prestaciones más justas y eso el SUTESA lo señala, lo exhibe y lo reclama, hay más libertades, pero el patrón y las autoridades tiene más mecanismos de represión.

Te puede interesar: Ante desaparición de INSABI, trabajadores deben ser basificados en IMSS Bienestar: Sindicato

Dijo que las y los trabajadores tienen que seguir unidos para continuar defendiéndose, por ello SUTESA honra a los héroes caídos, tanto en Chicago, Río Banco y Cananea, pero hay muchos anónimos que han caído presos, que han perdido su vida y su trabajo y que no sabemos sus nombres, por ello, deberá permanecer el sindicalismo fuerte y haciendo valer sus derechos.

Los trabajadores del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez estamos unidos en busca de respeto a nuestra autonomía sindical por parte de las autoridades municipales, exigimos alto a la represión de las autoridades municipales de la capital de Chiapas, alto a ese tipo de amenazas e intimidaciones en contra de los trabajadores, ya basta de tanto despidos injustificados, pedimos un diálogo con las autoridades municipales.

Lo que reclamamos es que queremos diálogo, queremos respeto a nuestra autonomía sindical, no sabemos porque pasa eso, es cuestión que las autoridades en su momento tendrán que explicar, nosotros reclamamos por las injusticias que nos hacen y tienen que dar su explicación, no sabemos por qué no hay diálogo, el SUTESA representa a una parte de los trabajadores, entre sus agremiados suman 30 despedidos, pero existen otras organizaciones, más los independientes, negociamos reincorporación, indemnización justa, trato justicia de acuerdo con la ley, acotó.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️