Sobrepeso en volumen de carga, el peligro latente en las carreteras de Chiapas

Uno de los grandes problemas del transporte de carga en Chiapas es el sobre peso de la misma, a veces son detectados volúmenes superiores a los que debe transportar por arriba de las 5 toneladas, 10 toneladas o más, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes transitan por las carreteras, debido al riesgo de accidentes por no funcionar adecuadamente el sistema de frenos, reporta la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El Centro de la SCT en Tuxtla Gutiérrez informó que el artículo 70 de la Ley de Caminos y Autotransporte Federal obliga los transportistas a cumplir con el peso de la carga y las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, lamentablemente se presentan accidentes en los que supuestamente se van los frenos, pero este es resultado del sobrepeso de la carga y por ello no responde el sistema de frenos.

Lo ideal es que la SCT pudiera realizar más revisiones de las unidades, tanto de las condiciones físicas y mecánicas, como el peso, tonelada, capacidades, modelo y emisión de contaminantes, pero la realidad es que está limitado en su presupuesto, pero solo se realizan eventualmente, a través de las dos unidades de verificación de emisiones de contaminantes en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula este año solo se han revisado 7 mil 213 unidades, mientras que a través de las dos unidades de verificaciones en las mismas ciudades se han revisado las condiciones mecánicas solamente de 4 mil 439 vehículos.





Explicó la SCT que el servicio de autotransporte federal de carga no está determinado el modelo de las unidades que deben circular, lo único que determina la circulación en las carreteras federales son sus condiciones físicas y de cargas, no hay un modelo límite de operación, para el emplacamiento de los vehículos una unidad de más de 10 años automáticamente se le tiene que hacer la revisión física y mecánica, si es un vehículo 2002 o 2021, sus condiciones son aptas para circular.

Indica que la única facultad de supervisión es en centros fijos de pesos, dimensiones y capacidades, los operadores deben portar el documento que avale la carga que transportan, origen y destino, el tonelaje, la obligación de los transportistas es verificar las condiciones físicas y mecánicas, en el caso de carga, una vez al año con forme al número de la placa, también deberán revisar la emisión de contaminantes en dos periodos, de enero a junio y de julio a diciembre.





Desde el 15 de febrero del 2021 la expedición de la licencia federal digital de conductor se tramita directamente a la página web www.sct.gob.m / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Si un vehículo no lleva las verificaciones de las condiciones físicas y mecánicas y si lleva la revisión de emisión de contaminantes, es objeto de sanciones, en razón de 100 Unidades de Medida y Actualización y por emisión de contaminantes se impone sanciones de 20 Unidades de Medida y Actualización.

El servicio de autotransporte federal de carga exige para transitar y operar en las carreteras federales un permiso de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, tanto público como privado, la Norma Oficial Mexicana 12, regula el peso, dimensiones y capacidad en razón del peso y tipo de unidad, para personas morales más de 8 toneladas, para personas físicas más de 4 toneladas.

El examen antidomping a los operadores se realiza para saber si venía consumiendo alguna droga y de que sustancia se trata, lo que procede es la suspensión y cancelación de la licencia federal a quienes se encuentren en ese estado, aunque también puede confundirse con la toma de algún medicamento que alteró su sangre o su estado de salud, el proceso es laborioso porque análisis de las muestras se realiza en la Ciudad de México.





El examen antidomping a los operadores se realiza para saber si estos venían consumiendo alguna droga / Foto: Cuartoscuro





Cómo expedir Licencia Federal de Conductor

Por otra parte, reveló que desde el 15 de febrero del 2021 la expedición de la licencia federal digital de conductor se tramita directamente a la página web de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (www.sct.gob.mx), se ingresan a la ventanilla única los requisitos ahí solicitados, se puede portar en el equipo móvil o imprimirse, en el estado se han emitido 16 mil 283 documentos, no hay filas de solicitantes en la institución.

La institución informó que en esa fecha fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que la SCT expide las licencias federales en forma digital, anteriormente el procedimiento era acudir a las oficinas del Centro en Chiapas y se emitía el documento en un plástico, actualmente quedan en los celulares del propio operador, los requisitos son los mismos, el trámite en lugar de acudir a las oficinas se puede realizar desde cualquier equipo móvil.

Entre los requisitos que le solicita la página electrónica al solicitante de la licencia federal digital de conductor es su identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, clave única de registro de población, adicional a ello, deberá aprobar un curso de capacitación expedido y realizado por un centro de capacitación autorizado por la SCT y el examen médico psico-físico, que valida o valora la condición física y psicológica del operador para determinar si es apto o no para la operación del servicio del autotransportes ya sea de pasaje, carga, turismo, transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.

Las licencias tienen una categoría y los requisitos varían en razón del tipo de unidad que vayan a manejar, en el caso de materiales y residuos peligrosos para que se expida esa licencia requieren adicionalmente la licencia de categoría B, de transporte de carga, la capacitación va acorde al tiempo de vehículo que el solicitante va a operar, informó el Centro SCT en la capital de Chiapas.

El examen médico lo pueden realizar a través de las Unidades de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SCT que a nivel nacional existen en las principales ciudades del país, pero en razón de la demanda de operadores de ese requisito, también lo pueden hacer a través de médicos generales terceros autorizados por esta misma dependencia federal a través de la Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte, explicó.

No se puede retener ese documento como garantía del pago de una sanción, en forma digital no está obligado a andarle físicamente, ni modos que le quiten su celular, el servidor público que pretenda infraccionar puede ingresar a la pagina de la SCT para consultar si la licencia o no buena y si corresponde a esa persona, este mecanismo es desde el 2021, aunque están vigentes las oficinas de expedición de las licencias federales en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula pero están vacías, solo funcionan para asesoría en caso de que algún operador se le dificulte hacer su trámite es vía internet.