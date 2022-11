Sociedad civil rechaza construcción de puente vehicular en Caña Hueca y Joyyo Mayu

El representante del colectivo ciudadano "Menos Puente más Ciudad", Diego Emilio Cuesy, sostiene que la sociedad civil se sigue sumando al rechazo de la construcción del segundo piso sobre el boulevard Manuel Velasco Suárez, Caña Hueca y Joyyo Mayu que pretende enlazar los libramientos sur y norte, que tendría un costo aproximado de mil millones de pesos.

A través de la página web se sigue sumando la sociedad porque creen que no es una adecuada solución a la necesidad de seguridad y movilidad en el transporte, además, se impactaría fuertemente los parques Caña Hueca y Joyyo Mayu, que ahora son espacios naturales para una diversidad de fauna, principalmente aves, entre ellas especies migratorias.

También puedes leer: Ex alcaldes de Tuxtla manifiestan descontento por construcción de puentes

Cuenta que el colectivo ciudadano ha encontrado en esos sitios cientos de grandes árboles con etiquetas que indican si importancia patrimonial de la capital como pochotas, laureles, palmas, guanacastle, todos valiosos, el río Sabinal se ha saneado un poco y falta mucho por hacer, por lo que el segundo piso impactaría también su cause, la calidad del agua, dónde incluso ya hay reproducción de peses, tortugas casquito, reptiles y mamíferos, por lo que el segundo piso sería muy grave.









Con una inversión de mil millones de pesos se podrían construir 200 kilómetros de banquetas ininterrumpidas de dos metros con cables abajo, arboladas y generar la seguridad para miles de personas que podrían caminar en esos espacios, también se podría impulsar calles para mejorar el tránsito, mejorar calles en Monte Real, Terán, un movimiento regional de mercancías entre el libramiento sur y el nuevo libramiento sur con dirección al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.

Diego Emilio Cuesy insiste que hay mucho potencial económico y social en unir los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu, Tuchtlan y el Río Sabinal en un gran Parque Metropolitano, detonaría un desarrollo sustentable y se impulsaría 4 mil 500 metros cuadrados de jardines polinizadores, infraestructura de captación de lluvia para aprovechar el agua para río y plantar más árboles, por otra parte, con esos mil millones de pesos se podrían aprovechar los predios en el oriente y poniente para hacer grandes públicos.









Con ese monto opina que se podría financiar una línea de carril confinado para transporte público masivo, por ello no debe construirse el segundo piso, proyecto que está siendo rechazado en el Congreso Mundial de Parques que se desarrolla en Monterrey, Nuevo León, hay que voltear a ver a Villahermosa, Tabasco que está teniendo problemas con puentes construidos durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, ahora Secretario de Gobernación, porque no es la solución, lo que no se debe hacer es cometer los mismos errores, hay que escuchar a la sociedad civil, la prioridad de inversión no es construir puentes, destacó.

Local Proponen "Corazón de Tuxtla", proyecto para reordenar la capital chiapaneca

"Estamos para colaborar con la Secretaría de Obras Públicas, no estamos para tirarle a nadie, no esto politiquería, nos importa la ciudad, nos importa ayudar y proponer, somos personas de acciones, de proponer las cosas, somos profesionistas, no estamos para criticar a nadie, estamos para colaborar, tenemos toda la disposición y apertura de hacer las cosas para que se tomen la mejor desición, es la oportunidad de aprovechar ese dinero de la mejor manera posible".

En el sitio constatamos la presencia de árboles de higo, de jacaranda, laurel, matilisguate, almendra, guanacastle, mango, almas, cuaulote, sabino, flamboyanes, tempisque, ceibas y otras especies nativas de Tuxtla Gutiérrez en la cuenca del río Sabinal.