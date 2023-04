Circuito Interior solo conlleva altos costos ecológicos en su realización

El representante del Colectivo Ambientalista Heliomaster, Daniel Pineda Vera, expuso que la impotencia de conservar el complejo de parques Joyyo Mayu, Caña Hueca y Tuchtlán en Tuxtla Gutiérrez es porque ahí habitan 148 especies de aves, especies residentes todo el año, algunas se reproducen ahí, otras migrantes cíclicamente que de septiembre a mayo se encuentran en reproducción en Estados Unidos y Canadá, especies migratorias de verano que se encuentran en Sudamérica pero que también suben al norte a reproducción en nuestro territorio, otras especies migratorias que no se quedan aquí van de paso a Costa Rica, Panamá, Venezuela y Argentina, otras endémicas como el colibrí de frente verde, el guardabarranco cuasi endémica.

Por otra parte se enlistan más de siete mil árboles que nos ha permitido conocer las especies y el valor en términos económicos por lo que aportan al ambiente por regulación de climas, captación de agua, secuestro de gases contaminantes, previenen riesgo de inundación, y el alterar la dinámica natural implica consecuencias focales dentro de los parques y en su periferia, y en toda su área colindante, la preocupación es a escala ciudad, región Metropolitana y escala más pequeña por la presencia de insectos, anfibios, reptiles, peces, aves y pequeños mamíferos que se encuentran en estos parques.

Estos parques se encuentran en una zona estratégica por ser una conexión con el Parque Nacional Cañón del Sumidero, Cerro Mactumactzá y Reserva El Zapotal dónde se encuentra el Zoológico Miguel Álvarez Álvarez del Toro, alterarlos o interferir los espacios va a afectar a las Áreas Naturales Protegidas que rodean a la capital de Chiapas, los hábitats no se encuentran aislados, lo que se busca son ciudades seguras con un diseño inteligente, sustentable, equitativo, con un diseño justo para todos y todas, enfatizó Pineda Vera.

Debido a la colindancia con el río Sabinal la especie emblemática de flora es el Sabino, Tule o Ahuehuete, es un árbol nacional, su día, su efemérides se celebra el 1 de julio, se le designó en 1921, se analiza la situación poblacional desde su punto de origen en Berriozábal hasta su desembocadura en el río Grijalva y hay una situación alarmante, desde hace 30 o 50 años no se ha podido introducir una planta joven de sabino, los individuos son viejos de entre cien a 600 años, están enfrentando un proceso de extinción local y no debemos permitir el derribo de uno solo de estos árboles.

También existen especie de caobilla, en peligro de extinción, el cedro que está en la mis categoría, el guaje especie vulnerables, otras que por su calidad ornamental son atractivas como el matilisguate de flor morada, la primavera de flores amarillas, el zapote, chicozapote, mango, y hay que verlos como entes vivos que interactúan con otras especies, su eliminación reducen los beneficios para la población, algunos árboles están en el cauce del río Sabinal y se requiere un dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para su derribo, otros como el hijo, amate y jinicuiles, por lo que estarían siendo impactados por el derribo de 485 árboles en las vialidades de impacto para la construcción del Circuito Interior Chiapas de Corazón, dijo.

Lo justo de acuerdo con Daniel Pineda Vera, es respetar el entorno y embellecerlo, alterar los ecosistemas es reducir los servicios ecosistemas, no a la "falsa modernidad", los gobiernos deben ser congruentes, no alterar los ecosistemas, sino mejorarlos, la presión sobre los recursos naturales traerá consecuencias, lo mejor sería no a este modelo de modernidad, hay que conocer los 18 Objetivos de Desarrollo del Milenio para el desarrollo de las ciudades, para nuestro bienestar y el bienestar de la naturaleza, añadió.

