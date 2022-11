Un libro al año, Chiapas con menor cultura en lectura: Julio Esquinca

En Chiapas falta impulsar una estrategia estatal de lectura, la cultura de la lectura es muy limitada, la aspiración es que los jóvenes se metan más a la lectura, la visión es que se consuman libros, un objeto social y económico, venimos en un decremento de lectura, expuso Julio Sánchez Esquinca, presidente de la Asociación de Librerías y Papelerías del Estado de Chiapas.

El mexicano no solo no lee, si no que no comprende lo que lee, eso ha llevado a un rezago económico, social y académicas, se lee cada vez menos, estamos entre un cinco a seis libros al año, la media internacional es de doce libros al año, y en Chiapas se tuvo un estudio hace seis años que revelaba un aumento en el consumo de libros pero lo que la academia necesita, expuso.





Estamos formando sociedad que no van a defender derechos









Sin embargo, el consumo de literatura en general tiene una disminución, el consumo de lectura es en jóvenes de 14. 17 años y mujeres de 20 a 40 años, edad formativa, temas de amor de desamor, de fantasía los jóvenes y las mujeres temas de emprendurismo y económico, en general Chiapas lee en promedio un libro al año.





A ello se agrega el que las doce lenguas originarias de Chiapas que no se tienen libros de fomento a la lectura en los pueblos indígenas, más que la oralidad, hay trabajo literario de algunas instituciones pero falta la distribución del libro en esas zonas de la entidad, destacó.

Se tiene que trabajar en la reconstrucción social, porque cada vez se lee menos, estamos dando el mal uso de la tecnología, el trabajo del papá y la papá hace que los hijos se quedan frente a dispositivos que no aportan al intelecto, se prefiere más invertir en aparatos que en libros, subrayó.

Habría que impulsar políticas de fomento a la lectura porque estamos formando sociedad que no van a defender derechos y que van a estar a merced del conocimiento, hay que acercar a niños al libro, a la cultura, al intelecto, necesitamos resultados, insistió.





La venta de libros en este 2022 ve un repunte, más por una seudo normalidad por el control de la pandemia del Covid 19, lo que ha retomado en parte la lectura, la venta de libros, ha regresado el hábito de comprar libros impresos, esperamos que aumente la demanda de libros, empieza a alcanzar un mayor fomento, estamos en un 80 por ciento más que en el 2020, pero menor a lo que se tenía en el 2029.

Se han agotado reservas del papel en el mundo, México importa papel y esperemos que en el 2023 no haya aumento en el precio del libro, en temas de venta en este año ya hay una mayor compra, en el 2019 teníamos los 10 millones de pesos recaudados por venta de libros, uniformes y mochilas del sector escolar, en el 2020 y 2021 fue de 3 millones de pesos y este 2022 llegamos a los 8 millones de pesos por el consumo de material por el regreso a clases.

El 2023 tendremos una medición para saber cómo iremos creciendo en este segmento de la economía con el regreso a clases con una nueva normalidad, insistió.