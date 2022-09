Usuarios de colectivo exponen ruta 90 y otras más en Tuxtla por mal servicio

Tuxtla Gutiérrez.- En estos últimos días los usuarios han denunciado en redes sociales y en nuestra página oficial de El Heraldo de Chiapas la manera en que conductores del Transporte Colectivo Público de diferentes rutas puesto que circulan en malas condiciones, con exceso de pasajeros y como de costumbre en exceso de velocidad.

Los usuarios realizan estas denuncias debido a que ya están hartos que siempre tengan problemas al momento de hacer uso del transporte o los transportistas que se topan con estas faltas de educación vial cuando van en marcha; porque como se sabe, los colectiveros van en exceso de velocidad unos bajando pasaje en donde no debe de ser o desde el segundo carril poniendo en riesgo la vida del pasajero y hasta los que rebasan por la derecha ó circulando sin precaución.





Puedes leer también: Ya no más accidentes, denuncian a la ruta 79 Plan de Ayala al llevar exceso de pasajeros





Tanto como usuarios de colectivos como los habitantes capitalinos se presentan molestos debido a que el accidente colectivo de la ruta 115 fue una situación que dejó muy marcado a los Tuxtlecos debido al fuerte accidente que se provocó por la unidad en malas condiciones y también el enorme dolor que sufrieron familiares y amigos de las personas fallecidas en el accidente.





La ciudadania alza la voz en las redes sociales para que esto pueda llegar a las autoridades correspondientes / Foto: Cortesía usuario





Esta situación no es un problema actual si no que esto viene desde muchos años atrás en los que siempre a persistido el problema y que las autoridades hoy en día no hacen mucho; es por ello que la ciudadania alza la voz en las redes sociales para que esto pueda llegar a las autoridades correspondientes y tomen cartas en el asunto.





⚠️ Usuarios de colectivo exponen ruta 90 y otras más en #TuxtlaGutiérrez por mal servicio‼️



📹: Cortesía usuarios pic.twitter.com/TmuHdBWYPn — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 7, 2022





Denuncian en redes sociales que un colectivo de la ruta 90 se subió a la banqueta y rebasó la fila de carros para ganarle al semáforo, esto puso en riesgo la vida de las personas que transitaban por la banqueta, esto en el crucero de Los Laureles.





Soy usuario de la ruta 90 últimamente me está costando demasiado poder abordar la ruta debido a la demanda de pasajeros / Foto: Cortesía usuario





Otro usuario también reporto a la ruta 90 en la cual comenta: "Buenos días, soy usuario de la ruta 90 últimamente me está costando demasiado poder abordar la ruta, lo cual me he dado cuenta que hay mucha demanda de pasaje y mucho más ahora que ya empezaron las clases, lo cual no estaba así antes, me acerque a preguntar con un checador de la ruta y me comento que habían 9 unidades que no estaban laborando, según por un problema de placas, aparte unas más por taller que iban a entrar en el transcurso del día, yo abordaba la ruta en el km3 lo cual ahora es imposible porque ya salen llenas de la terminal, tengo que agarrar la combi para arriba y luego hacer cola ya que no dejan bajar en en la misma porque ya hay gente esperando lo cual son dos pasajes, así como yo hay muchos usuarios más que tenemos en mismo problema ya que somos muchos que abordamos la unidad sobre la calzada y en la tarde ni se diga no puedo abordar la ruta, tengo que irme al centro y luego tomar otro colectivo que suba sobre la calzada al sumidero, exigimos a las autoridades correspondientes poner cartas en el asunto y resolver este problema lo antes posible, ya que nos afecta", comentó.





"Reporto la unidad Santa Fe Tuxtla 04, lleva paraditos" / Foto: Cortesía usuario





Así como también hicieron las siguientes denuncias de otras rutas: "Reporto la unidad Santa Fe Tuxtla 04, lleva paraditos", "Hola buenas tardes, para informar las condiciones en las que se encuentra la ruta 25 17 les envío fotos de cómo está por dentro", "Ahora fue un colectivero de la ruta 125, quien es denunciado por conducir sin precaución, y de bajar el pasaje en donde no debe; ojalá la Secretaría de Movilidad y Transportes y Tránsito Municipal tomen cartas en el asunto",

Ante estas denuncias existen controversias en las que algunos usuarios de las redes sociales mencionan en que el exceso de velocidad en el transporte público les favorece puesto que llegan rápido a su destino o que ellos mismos deciden irse parados en las unidades porque llevan prisa y no les importa las condiciones de viaje.





Usuarios de colectivo exponen ruta 90 y otras más en Tuxtla por mal servicio / Foto: Cortesía usuario





En estos tiempos es importante tomar conciencia y hacer uso de manera responsable el transporte público, se podría considerar que los mismos usuarios optaran por no hacer uso de las unidades en mal estado o que vayan cargadas de pasajeros así como salir con un tiempo estimado de viaje hacia el destino y se pueda erradicar este tipo de problemáticas.

Invitamos a la ciudadania seguir reportando estas irregularidades para que las autoridades correspondientes puedan aplicar sanciones.