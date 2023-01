Reanuda IMSS vacunación contra el Covid-19 en Chiapas

Durante diciembre debido a la movilidad de la población aumentó el número de casos de Covid 19 en Chiapas, las ciudades con la mayor positividad son Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, desde este tres de enero se reinició la vacunación contra esta enfermedad y el llamado a la población es a que acuda a completar su esquema para la inmunidad.

En la Unidad Médica número 25 del IMSS en la capital solamente se aplicaron 10 dosis por la mañana, el personal se traslado a la Plaza Comercial Walmart en libramiento norte oriente para la atención de la población, ahí Raúl Cruz Liévano, enfermero de la Unidad Médica número 25 del IMSS, dice que el éxito depende de todos, del abasto de la vacuna, de la disponibilidad del personal de salud y de que la población acuda a la aplicación del biológico.

Te puede interesar: Refuerzo de vacunación Covid-19 para mayores de 18 años se reapertura

Expone que el esfuerzo del personal de la salud es y será más 24 horas del día, afortunadamente hay un aprendizaje de la población que tiene que cuidar su salud y acudir a los módulos de vacunación en busca de la medicina, si no aplicamos el esquema completo no se alcanza la inmunidad, corremos el riesgo de alguna complicación ante cualquier contagio.

Berenice Urbina, una señora de 44 años, acudió al módulo de vacunación, enseño su credencial de elector, fue enlistada y enseguida se le entregó una hoja con las recomendaciones a seguir para evitar complicaciones, se le explicó que generalmente no tiene reacciones negativas y se procedió a la aplicación de la dosis.





En Tuxtla Gutiérrez en todas sus unidades médicas hay puestos para la aplicación del biológico así como es supermercados / Foto: López | El Heraldo de Chiapas





Dice que toda su familia se ha vacunado, que afortunadamente no se contagiaron del Covid 19, y que vale la pena la aplicación del esquema completo, y hay que hacerlo dice, porque han aumentado los contagioso, y tenemos que colaborar todos para protegernos a todos con la vacunación, es la única forma de salvar la vida y evitar que quién se contagie ponga en riesgo su salud.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas reinició la vacunación de refuerzo contra el SARS COV2 (COVID-19) para personas mayores de 18 años con el biológico "Abdala", los requisitos para obtener la vacuna son tener un mínimo de cuatro meses de la última aplicación y presentar credencial de elector.













La vacunación se realizará en los Hospitales Generales de Zona de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, los Hospitales Generales de Subzona con Medicina Familiar de Tonalá y Huixtla, así como en las Unidades Médicas Familiares No. 13, No. 23 y No. 25 de Tuxtla Gutiérrez; No. 01; No. 11 de Tapachula; No. 16 de Arriaga; No. 14 de Pujiltic en Venustiano Carranza; No. 18 de Comitán; No. 24 de Cintalapa; No. 34 de Villaflores; No. 43 de Pichucalco y No. 45 de Palenque.

Además de los Hospitales Rurales del Programa IMSS-BIENESTAR en Ocozocoautla, Motozintla, Mapastepec, Bochil, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza, Altamirano y Benemérito de Las Américas y la Unidad Médica Rural de La Trinitaria.





Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reinició en Chiapas la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para mayores de 18 años / Foto: IMSS





Los otros puntos de vacunación son en Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Benemérito de Las Américas, Berriozábal, Bochil, Carranza, Catazajá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chilón, Cintalapa, Comitán, Copainalá, El Bosque, El Parral, Frontera Hidalgo, Huitiupán, Huixtán, Huixtla, La Independencia, Ixhuatán, Ixtacomitán, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, La Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Mazatán, Mitontic y Motozintla.

Además de Ocosingo, Ocozocoautla, Ostuacán, Oxchuc, Palenque, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pujiltic en Venustiano Carranza, Rayón, Reforma, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Quintín, Santiago El Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tapilula, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Villacorzo, Villaflores, Yajalón y Montecristo de Guerrero.