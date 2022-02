Vías alternas que puedes tomar ante bloqueos, aquí te decimos

Si tienes pensado viajar a Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal, recuerda que se mantiene un bloqueo en Oxchuc en donde se puso una cadena en la carretera para tapar definitivamente, además del lado de Chanal - Altamirano solo están dando paso 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde, durante la mañana permiten el paso en horario de 7:00 horas a 8:00 horas, mientras que en la tarde de 5:00 horas a 6:00 horas.

Para evitar este bloqueo existen las siguientes vías

Vía alterna: Si vienen de Palenque se incorpora al crucero de Temo para después irse por Bachajón, al llegar a la salida del crucero se incorpora al siguiente crucero que es Sitalá, San Juan Cancuc, siguiendo toda la vía hasta llegar a San Cristóbal.





Hay carreteras que se presentan como vías alternas para poder llegar a San Cristóbal / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Vía alterna: Si usted está saliendo de Yajalón, Tila, Salto de Agua, Sabanilla, Tumbalá, Chilón puede tomar la carretera que va directo a Bachajón, para después incorporarse en el crucero de Sitalá y luego a San Juan Cancuc hasta llegar a San Cristóbal.

Si no lleva auto particular puede tomar taxis en el crucero de Bachajón / Sitalá, esos te llevan hasta San Cristóbal, sin pasar los bloqueos, al igual que si los toma de San Cristóbal, los deja en el centro de Bachajón y ahí puede tomar un taxi directo a Chilón y de Chilón a Yajalón etc., teniendo en cuenta que esas son las vías seguras y rápidas.