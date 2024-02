Conflictos y violencia amenazan la instalación de casillas en Chiapas: IEPC

El alto nivel de conflictos y violencia que enfrentan los municipios de la Frontera y Sierra de Chiapas ponen en riesgo la instalación de 207 casillas electorales para la jornada del próximo 2 de junio, advirtieron vocales del IEPC y representantes de partidos.

“Son muchos los territorios donde no hay condiciones para que se realice la jornada electoral y ya existen antecedentes, debido que las elecciones locales del 2021 se realizaron en Frontera Comalapa pero se anularon por violencia y no se realizaron las extraordinarias del 2022; mientras que en Honduras de la Sierra no hubo las ordinarias del 2021, ni extraordinarias del 2022; y en Siltepec tampoco hubo ordinarias del 2021, pero sí se realizaron las extraordinarias del 2022”, señaló el representante del Partido Revolucionario Institucionalidad (PRI) ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, Genaro Morales.

Agregó que en 2021, también en Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y El Parral se anularon las elecciones por violencia y se realizaron extraordinarias en el 2022, aunque para este 2024 la violencia se ha ampliado a otros municipios de la entidad.

Cuenta que en la información que les comparte el INE sobre la ubicación de casi siete mil casillas en el estado para el 2 de junio de este año, hay problemas para instalar urnas en tres municipios: Frontera Comalapa, Chicomuselo y Honduras de la Sierra.

“Pero en la representación del PRI creemos que no son los únicos, tienen que considerar más municipios. En total vemos problemas para instalar al menos unas 207 secciones electorales por la inseguridad”, afirmó.

Pidió elaborar un mapa de riesgo de inseguridad para el proceso electoral 2024, que se identifiquen zonas con claridad en los municipios afectados, desde Frontera Comalapa, Siltepec, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Motozintla, Chicomuselo, Honduras de la Sierra, entre otros, además de Pantelhó, Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán en la región Altos, Oxchuc en el Norte y Altamirano en la Selva.

Los antecedentes de las elecciones por violencia en el 2021 son en Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Teopisca, Altamirano y Oxchuc, mientras que en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra no se realizaron las extraordinarias del 2022 a pesar del mandato de la Sala Regional de Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TECH).

Genaro Morales dice que si bien no son garante de la seguridad para las elecciones, tanto el INE como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), tienen que avanzar en sentar las bases para que se lleven a cabo las elecciones, y se necesita la presencia de las fuerzas federales de seguridad para que los partidos políticos puedan registrar candidatos y realizar campañas políticas.

La Vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE, Claudia Rodriguez Sánchez dijo: "Estamos realizando los trabajos ya calendarizados y programados, hemos tenido reuniones con las corporaciones de seguridad pública, tanto federales como estatales y municipales y nos han brindado el apoyo que así ha sido requerido”.

“En esa zonas de conflictos, en particular en la Frontera Sierra, parte de Altos, Frailesca y Norte hemos solicitado el acompañamiento de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que podamos entrar a realizar los trabajos de preparación de los procesos electorales y garantizar la seguridad del personal del INE para la planeación y organización del proceso electoral federal para elección de dos senadores de mayoría relativa y 13 diputaciones federales”.

Dijo que no se han suspendido actividades del proceso electoral federal en ninguna parte del estado, que se están tomando las medidas de precaución, pero no han suspendido ninguna. “Los trece Consejos Distritales Electorales Federales trabajan con normalidad, por ahora están en la ubicación de casillas con recorridos en todo el estado, en todas las secciones electorales y han estado saliendo los trabajos conforme a lo planeado”, citó.

Reconoció que las noticias sobre la inseguridad en Chiapas sí les impacta, pero las autoridades estatales no les informan de ciertos eventos que se presentan, “no todos los casos se nos informan con la magnitud que se ven en las redes sociales, pero hasta que nosotros vamos a campo es como constatamos la realidad, pero no podemos exponer al personal, por eso solicitamos la presencia de las fuerzas de seguridad”.





Reclamo de seguridad





El Vocal del Consejo Distrital IX del INE en Tuxtla Gutiérrez, Efraín Alonso Lastra Everardo, dijo que se ha llevado a cabo la planeación del proceso electoral federal, "no descartamos que pudiera haber algunas complicaciones, hay situaciones que no se presentan en este distrito pero en algunos puntos del territorio chiapaneco pudieran complicar la falta de garantías de seguridad en varias regiones".

“A las autoridades de seguridad les corresponde garantizar esas condiciones para el desarrollo del proceso electoral, por nuestra parte todas las actividades se van desarrollando sin ningún problema. Los inconvenientes de inseguridad se tienen que resolver desde el Consejo Local del INE con las instituciones responsables, y para el día de la jornada electoral, en cada una de las sedes de los trece Consejos Distritales Electorales tienen seguridad privada y una vez que lleguen las boletas electorales habrá presencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, mencionó.

Mientras tanto, la presidenta provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, sostuvo que el reto es la organización de las elecciones en contextos complejos por los índices de violencia que han estado viendo, pero que el compromiso del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es generar contextos de poder transitar con seguridad para la sucesión de la gubernatura, 123 ayuntamientos y 40 diputaciones locales.





“Nosotros organizamos la elección y necesitamos de toda esa colaboración de las demás autoridades, tanto federales como estatales de seguridad”.

Tras el crimen de un aspirante a puesto de elección en Suchiate en los primeros días de enero dijo que es lamentable.





Desplazados por violencia





Protección Civil del gobierno del estado confirma que debido a la violencia en municipios de la Frontera y Sierra, familias originarias de Chicomuselo se encuentran en los municipios de Socoltenango, Tzimol, Comitán y La Trinitaria, y las personas que se encuentra en Bellavista son originarias de Amatenango de la Frontera.

Desde el pasado 17 de enero se inició la entrega de ayuda humanitaria consistente en alimentos, ropa y cobijo a personas en condición de desplazamiento interno de la Sierra. En un primer momento se tuvo un censo de 3 mil 780 personas, actualmente permanecen en albergues o casas solidarias 2 mil 918 personas.