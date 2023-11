"Es un desastre lo que pasa en Chiapas en materia del campo y la seguridad": Xóchitl Gálvez

La senadora panista Xóchilt Gálvez, analiza grandes pendientes en Chiapas, y que estaría dispuesta a encabezado las grandes soluciones, uno de ellos es el tema indígena como el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el gobierno federal y el EZLN, me tocó estar presente cuando la comandanta Ramona hizo presencia en el pleno de la Cámara de Diputados, se realizó una reforma en materia indígena pero está pendiente y habría que darle seguimiento.

El próximo 20 de noviembre estaremos iniciando el proceso para la precandidatura presidencial para las elecciones de junio del 2024, y ahora como presenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, daré el trabajo en esta materia en la que logramos sacar adelante diversas reformas a leyes para reconocer al pueblo afromexicano, pero sigue pendiente una reforma Constitucional en materia de derechos y cultura indígena, que ha sido un clamor de muchos pueblos y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no escuchó.

Conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En conferencia de prensa, añadió que López Obrador recibió la iniciativa por parte de diversas organizaciones, y nunca le dio seguimiento, estamos por terminar la legislatura y no se interesó, no hay para cuando se pueda sacar adelante, hay pendientes y por ello estoy interesada en que se recupere el Fondo de Infraestructura para los Pueblos Indígenas, con el que electrificamos la Selva Lacandona, la carretera a la comunidad Lacanja Tseltal, las comunidades de más de cien habitantes, lamentablemente también desapareció el programa de las Estancias Infantiles.

También un problema que urge resolver en Chiapas es la inseguridad, el tema de las mujeres desaparecidas, el asunto de las mujeres asesinadas, el asunto de los 350 niños y niñas desaparecidas en este estado, y pareciera que no llama la atención; Chiapas no estaba bien, pero ahora está peor, al principio de esta administración persistía la pobreza pero hoy lo que encuentro es un estado extremadamente bajo la violencia, es grave lo sucede en San Cristóbal de las Casas como los motonetos, lo que sucede con los migrantes secuestrados y extorsionados, y lo que sucede en varios municipios de Chiapas que están bajo el poder de la delincuencia organizada y al gobierno federal pareciera no importarle.









Hoy el gobierno federal se endeudan con dos billones de pesos pero no hay dinero para la seguridad pública y malos municipios les quitaron los presupuestos de seguridad para las policías, esa deuda la están empleando para Obras faraónicas cómo el Tren Maya, que ha costado cuatro veces su valor, la refinería Dos Bocas que sigue sin refinar un solo galón de gasolina, que ahora cuesta 400 mil millones de pesos en vez de 160 mil millones de pesos, alguien se está robando ese dinero y no está llegando a los más pobres, las familias chiapanecas.

"Es un desastre lo que pasa en Chiapas en materia del campo, está abandonado, es un desastre lo que pasa en Chiapas en materia de seguridad, estábamos mejor cuando estábamos peor, eso sí se los puedo decir, Chiapas no estaba tan mal que con la llegada del actual gobierno".

Xóchitl Gálvez insistió: ojalá que los chiapanecos verdaderamente tomaran conciencia de los malos gobiernos que han tenido en los últimos 18 años, a mi me consta durante el trabajo del gobierno de Vicente Fox, con la Universidad Intercultural, el puente San Cristóbal de las Casas y la autopista Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas y posteriormente se acabó la autopista, hicimos proyectos ecoturísticos que siguen operando como el Chiflón, Las Guacamayas, Las Nubes, Frontera Corozal, terminamos con el tracoma en los Altos de Chiapas, el Puente Chiapas en la presa de Malpaso, el Hospital Materno Infantil, y una diversidad de acciones cuando si habían acciones en Chiapas.





Conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Después llegó un gobierno que endeudo a Chiapas, el de Juan José Sabines Guerrero, luego llegó otro gobierno el de Manuel Velasco Coello, que siguió la deuda y yo personalmente denunció el robo del programa de Corazón a Corazón por 800 millones de pesos, habiendo tantas necesidades, y estoy acá porque tenemos un trabajo a favor de Chiapas, aquí donde implementamos el seguro popular que desapareció y queremos hacer algo nuevo en Chiapas, no podemos seguir pensando que no pasa nada porque pasa de todo, están violando mujeres, violentando migrantes, hay un gobierno que parece que no le preocupa, insistió.

Seguramente Morena ofrecerá lo mismo que ofreció hace seis años, pero a mí me parece que la estrategia de abrazos y.no balazos es una ocurrencia criminal, que ha dejado a Chiapas totalmente indefensos, yo pude trabajar con los zapatistas, me dejaron electrificar y construir el camino a La Realidad en la Selva Lacandona, nunca anduve presumiendo que ingresaba a las comunidades zapatistas y ahora no hay una sola importante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Chiapas, reiteró Gálvez.





El pueblo no se debe confiar, si es posible un gobierno distinto que pretendo encabezar y por ello voy a recorrer los municipios de Chiapas, yo no era funcionaría federal cuando vine a Chiapas a hacer un albergue a Rayón con Miguel Bosé, no es una preocupación de ocurrencia, conozco más a Chiapas que la señora Claudia Sheimbaum, mucho más, insistió la senadora panista.

La perspectiva para el 2024 es que tenemos que convocar a la reconciliación, no podemos seguir dividiendo al país, yo misma soy víctima se señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, jamás he dicho que iba a quitar los programas sociales, al contrario, hemos presentado una propuesta para que la pensión para los adultos mayores sea desde los 60 años, abundó.

Otra de sus preocupaciones es que lo que pasa con los municipios autónomos para con los constitucionales, la violencia no respeta a los alcaldes, algunos han sido sacados de las presidencias municipales, y en Chiapas enfrentamos una crisis de gobernabilidad, por ello en Chiapas tenemos varios prospectos, tres mujeres y tres hombres y hacemos un llamado a qué otros ciudadanos que se sumen, a quienes no estén contentos con lo que está pasando, vamos a construir un proyecto con los ciudadanos, recalcó la senadora.

Me ha tocado recorrer el país y lo que encontramos es 170 mil personas asesinadas, 50 mil personas desaparecidas, en la actual administración, estamos sin apoyos para el campo, me siento contenta con esta alianza de partidos, al PRI reconozco su capacidad para crear instituciones, la gente sigue soñando por un país más justo, al PAN le reconozco el humanismo y del PRD me encanta su lucha y es el creador de la pensión universal en la Ciudad de México.





Lo que nos une es mucho más que lo que nos divide, por ello deseamos que se sumen más ciudadanos, en tanto que en los de enfrente desechan lo que ya no les sirve, un caso es Zoé Robledo, Marcelo Ebrard, su candidato en los estados lo decidirá un hombre, no las encuestas, mientras que nosotros queremos un gobierno de coalición para el beneficio de México; no vamos a perder las elecciones, esto apenas empieza, estoy contenta de ir con el PRI, vamos a hacer un trabajo de campo y eso nos va a llevar al triunfo, lo que tenemos que hacer es un trabajo intenso, hablar con la verdad, a Chiapas no le habido mejor con este gobierno, no veo atención en seguridad, salud, campo, voy a trabajar de la mano con el PRI, PAN y PRD, y lo que tenemos que hacer diferente es hablar con la gente.

Tenemos que reconocer que en Guerrero no se ha hablado con la verdad, está devastado, no cuesta hablar con la verdad, y lo que tenemos que hacer es entrarle al tema de la seguridad con toda la desición del mundo, recuperar los programas que tenían las mujeres y la salud, y por supuesto hay que rescatar las Universidades Benito Juárez, hay que darles vialidad, fortalecer toda la educación superior en el país, puntualizó.