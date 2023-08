Defensa de Uriel Carmona espera que el fiscal quede en libertad gracias a amparo

El abogado Rodrigo Ugalde, defensor del fiscal General del Estado de Morelos Uriel Carmona, confía en que su cliente pueda obtener la libertad este mismo sábado si el juez de Control se apega a la suspensión provisional que le fue concedida ayer para frenar su detención.

“Si se define la situación jurídica (del fiscal) podría salir hoy mismo (…) la suspensión puede ser un factor muy importante, pero ahorita vamos a ver la interpretación porque la suspensión se da ampliamente”, dijo al entrar a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Para el abogado, además de los datos de prueba que la defensa pueda aportar durante la audiencia, una de las apuestas más fuertes para que el funcionario obtenga su libertad es precisamente la suspensión provisional.

Esto, ya que ayer, antes de ser detenido en su casa, Uriel Carmona logró interponer un amparo ante Guillermo Amaro Correa, juez Noveno de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, quien lo admitió y concedió.

Esta decisión implicaría la libertad del funcionario, pero según explicó el abogado defensor, ello depende de la interpretación que le dé esta tarde el juzgador capitalino.

Previo a la reanudación de la audiencia, la cual tuvo una pausa por más de seis horas a solicitud de la defensa bajo el argumento de que la Fiscalía de la Ciudad de México no hizo entrega completa de la carpeta de investigación, el abogado aseguró que el tiempo resultó insuficiente para revisarla a cabalidad.

“Realmente no (nos dio tiempo) son bastantes tomos y ese es el problema, que la Fiscalía se retrasó en este sentido, no sé si a manera dolosa o no, pero son prácticamente ocho tomos, entonces es bastante amplia la carpeta”, criticó.

Aunque también pueden solicitar la duplicidad del término constitucional –lo que retrasaría la posible vinculación a proceso por unos días– Rodrigo Ugalde indicó que analizará la situación, pero se mostró confiado que con la resolución judicial y los datos de aprueba que presenten su cliente quede en libertad.