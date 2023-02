Yasmín Esquivel promueve amparo contra Comité de Ética de la UNAM

La ministra Yasmín Esquivel Mossa promovió un amparo contra la conformación del Comité de Ética de la UNAM, órgano responsable de analizar la acusación de plagio de su tesis de licenciatura.

Se trata del amparo 202/2023 presentado en el juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa por el que la jueza otorgó una suspensión provisional contra los “lineamientos para la Integración, Conformación y Registro de los Comités de Ética de la UNAM”.

Aunque la jueza Sandra de Jesús Zúñiga no explicó el alcance de esta suspensión, el que haya otorgado el recurso frena momentáneamente la integración del Comité para que no pueda ser enjuiciada por el organismo en tanto se determine si se le otorga el amparo o no.

“La medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente, hasta en tanto, se resuelva en definitiva la presente incidencia”, añadió el expediente en el Consejo de la Judicatura Federal.

De esta manera, la juzgadora fijó para el próximo 22 de febrero para la celebración de la audiencia incidental en la que resolverá si concede la suspensión definitiva, lo que frenaría la emisión del fallo del Comité de Ética sobre las posibles sanciones en contra la ministra por el presunto plagio.

Apenas ayer, el rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que el lunes la ministra Esquivel presentó sus pruebas al Comité de Ética universitario con las que buscará revocar la acusación en su contra.

A la ministra se le acusa de cometer plagio del trabajo de titulación del exalumno de la Facultad de Derecho, Édgar Ulises Báez Gutiérrez, y por el cual la propia universidad aseguró que es “una copia sustancial”.