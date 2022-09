AMLO prevé aumento de denuncias electorales en proceso electoral de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia matutina que con motivo del Proceso Electoral 2023, se incrementarán las denuncias por actos anticipados de campaña, por lo que hizo un llamado a que estas anomalías se denuncien ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y pidió que este organismo actúe en contra de quienes violan la ley.

Ante la renovación de gubernaturas el próximo año en Coahuila y Estado de México, López Obrador añadió: “vamos a estar presenciando una situación de denuncias, porque ya vienen las elecciones y cuando se vaya acercando la elección federal, presidencial, lo mismo, porque así es, no solo en México, en todo el mundo”, expresó.

López Obrador agregó que la propaganda electoral ya no surte efecto en la población, pues actualmente la ciudadanía no se deja manipular con políticos fabricados.

“Ya cambió esto, ya la gente no se deja manipular, ya no es cosa de fabricar candidatos, y de la nada con publicidad, así como se introducen los productos chatarra al mercado, con mucha publicidad, se intenta proyectar a candidatos, eso ya no funciona”, indicó.

Cuestionan a AMLO sobre anuncios en espectaculares

Posteriormente se le preguntó al mandatario su opinión sobre anuncios espectaculares en el Estado de México de una aspirante a la gubernatura en esa entidad, respondió: “Para eso es la Fiscalía de delitos electorales, que se hagan denuncias y que esta Fiscalía actúe”, subrayó López Obrador.

Desde hace más de un mes, en el Estado de México se comenzó a registrar la aparición de anuncios espectaculares con las imágenes de distintos políticos que aspiran a la Gubernatura de la entidad y que inundan las calles y avenidas.

Los anuncios son, principalmente de políticos de oposición, como Enrique Vargas del PAN, la priísta Alejandra del Moral y también del perredista Omar Ortega; aunque también hay espectaculares de aspirantes a la presidencia de México, como la jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el presidente de esto último no comentó nada al respecto, aunque mencionó que la gente se da cuenta de la propaganda y agregó que hay municipios de usos y costumbres en Oaxaca dónde el que hace campaña “no sale, el que anda ahí reuniéndose, abrazando, haciendo campaña, no sale, es la asamblea del pueblo la que decide , te toca a ti dar el servicio , y un Presidente Municipal de Usos y Costumbres en Oaxaca no recibe sueldo, es un servicio”, comentó.