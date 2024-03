AMLO pide a policía involucrado en asesinato de normalista que se entregue

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que el elemento de seguridad inmiscuido en el asesinato del joven normalista de Ayotzinapa se fugó por complicidades de los encargados de impartir justicia, "no va a haber impunidad, se tiene ya la versión y sí fue un asesinato de la policía del estado”, confirmó

Aprovechó para pedir al policía que asesinó a Yanqui Gómez, el joven normalista, que “se entregue” ante las autoridades correspondientes.

“El fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga y le hago un llamado para que se entregue, que no vamos a permitir la impunidad, que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo, y que demuestre sus argumentos y razones, pero que se entregue”, comentó AMLO

López Obrador enfatizó en que la instrucción en su gobierno a todas las autoridades “es muy clara, cero impunidad”. También pidió a los jóvenes normalistas que atacaron la Fiscalía de Guerrero por dejar libre al policía implicado en asesinado de Yanqui Gómez, que “no abusen” y subrayó que la orden al Ejército y Fuerzas Armadas es no caer en provocaciones.

“Los jóvenes están en su derecho de manifestarse y les hago un llamado a que no abusen y el llamado al Ejército y Fuerzas Armadas es no caer en la provocación, porque nos quieren llevar a la confrontación y acusarnos de represores y no somos eso, que no olviden que el soldado es pueblo bueno”, explicó López Obrador.

Normalistas de Ayotzinapa, quemaron vehículos, lanzaron petardos y piedras a la Fiscalía General de Guerrero, luego de que el presidente López Obrador revelara que el policía señalado se había dado a la fuga con ayuda de las autoridades judiciales.