Karla de la Cuesta, sobreviviente del clan Trevi-Andrade, llama a rescatar a víctimas de trata

Mixi, Karla Jacinto, Guadalupe Carrasco, Edit, todas ellas víctimas de abuso infantil y después de trata con fines de explotación sexual, hacen un llamado a las autoridades para que rescaten a todas esas víctimas que hoy están bajo el yugo disfrazado de explotación sexual, pero que en realidad es trata de personas.

Karla de la Cuesta Soria, presidente de la Fundación Alas Abiertas, y también sobreviviente de trata luego de estar en el que fue llamado el Clan Trevi-Andrade, aseguró que de acuerdo con datos de Organización Mundial de la Salud (OMS) el 90 por ciento de lo que parece prostitución en realidad es trata de personas.

“Es muy importante, entender que el sistema de prostitución alimenta y perpetúa la trata con fines de explotación sexual”, afirmó.

Durante el foro que organizó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre “La trata de personas, una violación a los derechos humanos”, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Persona, que se conmemora el 30 de julio, Karla de la Cuesta, consideró que, para tener una vida libre de violencia hacia las mujeres, es importante reconocer que el sistema la prostitución como una violencia extrema hacía ellas.

Otra de las sobrevivientes, reveló que el 90 por ciento de las que ahora son víctima de trata de personas son víctimas de abuso infantil, como ella, desde los 9 años.

Mixi, desde el dolor de su corazón llegó a los recueros de años de violencia y trata sexual en su contra, por lo que lanzó un llamado:

“Vayamos a rescatar a las que no pueden y a las que no tienen forma de salir de ello. Porque no es no quieran salirse, no pueden”.

Tras revelar que fue víctima de su padrastro y la familia de este que la obligaron a prostituirse, Mixi reveló que logró escapar “gracias al noble corazón de un joven que iba a utilizarla, pero que decidió mejor sacarla, luego de que ella le pidió ayuda. Envuelta en una cobija y a pesar de que corría peligro de ser descubierta, fue sacada de ese infierno”, reveló.

Por su parte, Adriana González Veloz, directora de Análisis de Contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde coordina y participa en los trabajos orientados a el fenómeno a la desaparición de personas en México, señaló datos del estudio de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que presentó a inicios de este año, denominado “desaparición de mujeres adolescentes, niñas y niños en el estado de México y su vínculo con la explotación sexual con ese u otros fines”.

En dicho documento se pudo observar la relación entre la desaparición y la trata, además de la existencia de otras prácticas delictivas asociadas a la trata.

Destaca que en el estado de México la trata de personas asociada a la desaparición se expresa marcadamente; la trata con fines de explotación sexual, la trata para realizar actividades delictivas y la trata con fines de adopción ilegal.

Se pudo precisar que este fenómeno con fines de explotación sexual tiene como sus principales víctimas a la población de entre 9 y 14 años, que la trata para actividades delictivas afecta primordialmente a los adolescentes y que las niñas y los niños más pequeños son por lo general víctimas de trata con fines de adopción ilegal.

El tipo de trata vinculado a desaparición de personas que se presenta con mayor frecuencia en la entidad es la utilización de niñas niños y adolescentes en actividades delictivas.

Se precisa en todos los casos explorados en el estudio, que la desaparición fue producto de alguna actividad criminal o delictiva, lo que significaba que además de estar vinculada a algún fin de explotación se asocia también a otras prácticas como a la violencia contra las mujeres y específicamente al feminicidio.

Dijo que, aunque este trabajo se centró en el estado de México, también es problema de otras entidades federativas y que no sólo es la prostitución el tema de la trata sino de la explotación infantil con fines delictivos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, manifestó que con estos casos observamos el modus operandi del delito desde una perspectiva técnica o académica, sin poner en el centro de estudio a las víctimas.

Explicó que datos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), señalan que en el país se ha iniciado 4 mil 138 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, de las cuales mil 225 se han judicializado y mil 415 personas han sido vinculadas a proceso por dicho delito.

La diputada federal agregó que hasta la fecha, han recibido condena 420 personas, lo que significa que, solo el 30 por ciento de las carpetas de investigación se judicializan y solo 4 de cada 10 acusados por este delito han recibido sentencia condenatoria.