Van 122 fallecidos en los devastadores incendios de Valparaíso, Chile

El número de fallecidos en los devastadores incendios que azotan la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, aumentó a 122, informó este lunes el Servicio Médico Legal (SML).

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo el domingo que "es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010".

Según la citada fuente, la mayor parte de los fallecidos están en la ciudad de Viña del Mar y sus áreas colindantes, como Quilpué y Villa Alemana.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y que los indicios sugieren que no solo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.

Un total de 165 incendios forestales se mantienen activos en 10 regiones de Chile. / Foto: AFP

Además de los fallecidos, hay centenares de damnificados y más de 6 mil viviendas afectadas de forma directa.

Hay centenares de damnificados y más de 6 mil viviendas afectadas. / Foto: AFP

Según elsolo en la citada región de la costa han ardido ya cerca de 8 mil 500 hectáreas, incluidas decenas de campamentos irregulares (tomas) que se descolgaban desde los cerros próximos al parque natural del Lago Peñuelas.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se puso en comunicación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así lo informó a través de su cuenta de X.

Boric agradeció el apoyo del mandatario mexicano ante la crisis que ha generado en el país sudamericano la oleada de incendios.

"Acabo de hablar por teléfono con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Ha dispuesto diferentes modalidades de apoyo a nuestra patria en este momento difícil, que estamos coordinando a través de nuestras cancillerías. Qué importante que es lasolidaridad en los momentos duros", escribó el presidente chileno.

España y Venezuela se solidarizan con Chile

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ofreció este lunes el apoyo de su país a Chile ante los incendios forestales.

"Consternado por los terribles incendios que asolan Chile de nuevo, y que dejan decenas de víctimas mortales. El Gobierno de Chile, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Klaveren, y el pueblo chileno pueden contar con el apoyo de España en estos complicados momentos", manifestó el ministro en la red social X.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se solidarizó con el pueblo chileno y también ofreció ayuda al gobierno de Chile.

Según una estimación gubernamental, hay más de 370 desaparecidos. / Foto: AFP

"Mi solidaridad con el noble pueblo de Chile en estos momentos tan duros a raíz de los terribles incendios forestales que han afectado a su nación (...) Chile cuenta con el apoyo y mano amiga de los venezolanos", expresó el mandatario a través de X.

Según una estimación gubernamental, hay más de 370 desaparecidos, lo que no implica que todos estén muertos.