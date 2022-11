Detienen a hombre que agredió a mujeres con arma blanca en Cintalapa

Cintalapa.- Un sujeto atacó a dos mujeres, dejando lesionada a una de ellas, en un hecho ocurrido en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas de este municipio. El agresor fue detenido por los uniformados y las damas tuvieron daños menores.

Vecinos del lugar fueron quienes pidieron el apoyo de las autoridades, por lo que personal de Protección Civil, agentes de la Policía Municipal y de la Estatal Preventiva se trasladaron hasta el lugar de los hechos luego de conocer el contexto de la denuncia.

También puedes leer: Asesinan a balazos a abogado en tramo Palenque-Lacandón

Al llegar al sitio, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios a Juana “N” de 50 años de edad, quien presentaba una lesión en el pómulo izquierdo y una cortada en la zona de la muñeca, hecha con arma blanca.





Agentes de la Policía Municipal y de la Estatal Preventiva detuvieron al sujeto / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas





Los paramédicos lograron brindarle la atención, sin embargo las heridas no fueron de gravedad por lo que no fue necesario su traslado a una instancia médica, mientras que su hija resultó con crisis nerviosa, aunque no tuvo mayores complicaciones.

Las afectadas narraron a las autoridades que el sujeto que las agredió, de nombre Dionisio “N”, acudió a dicho domicilio para insultarlas, toda vez que fue pareja sentimental de la hija de Juana, por lo que la mamá al intervenir, terminó siendo golpeada.

Vecinos refirieron que no es la primera ocasión que el sujeto llega a la casa y se escuchan gritos, sin embargo esta vez el hecho pasó a más, por lo que autoridades exhortaron a las mujeres a presentar su denuncia.

Elementos de seguridad procedieron a la detención de Dionisio “N”, quien fue llevado a los separos de la comandancia en espera de que tras la denuncia oficial, sea puesto a disposición del Ministerio Público.