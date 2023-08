Retienen a pastor evangélico en Simojovel, amenazan con quemarlo vivo

En un incidente alarmante que tuvo lugar la tarde del domingo, se ha informado que el pastor evangélico Gilberto Díaz Pérez fue secuestrado, atado y amenazado con ser quemado vivo en el Ejido Berlín, municipio de Simojovel.

Ante esta situación preocupante, diversas iglesias evangélicas han alzado la voz para solicitar la intervención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de asegurar la integridad física del ministro religioso y lograr su pronta liberación.

También puedes leer: ¡Carretera de peligro! Músico sufre asalto en el tramo Teopisca - Comitán

Esta área del estado de Chiapas parece ser una región donde persiste la intolerancia religiosa, sin que las autoridades hayan tomado medidas adecuadas para garantizar el respeto a la libertad de creencias.





Foto: Facebook Simojovel





La directiva del H. Presbiterio Tzotzil de Chiapas, junto con la Comisión de Asuntos Religiosos de la misma entidad eclesiástica y el Representante Legal de la Asociación Religiosa, han emitido un comunicado y pronunciamiento conjunto debido a la situación de vulnerabilidad que enfrenta Gilberto Díaz Pérez en estos momentos. Él ha sido detenido por las autoridades del Ejido Berlín. La razón de su detención se atribuye a su actividad de predicar el evangelio, una labor que ha venido realizando en el área desde hace un año con el objetivo de extender el Reino de Dios.

Ante ello resaltan que la agenda misionera de Dios no está sujeta a las agendas terrenales de los gobernantes. Se enfatiza que la Palabra de Dios no puede ser encarcelada, aunque el pastor Díaz Pérez se encuentre detenido en la actualidad. Se subraya la importancia de que los magistrados civiles protejan a la Iglesia, independientemente de su denominación, para que todas las personas eclesiásticas gocen de libertad para llevar a cabo sus funciones sagradas sin temor.









Asimismo expresan su preocupación de que los magistrados civiles no han respondido adecuadamente a esta situación. Aunque se han intentado diálogos con la Delegación de Gobierno, no se ha logrado la resolución del conflicto. Por ello, hacen un llamado a que las autoridades intervengan y negocien con las autoridades de Berlín. Se recalca que la iglesia no depende del Estado para sus libertades, y se pide a la comunidad religiosa unirse en oración a favor del pastor Gilberto Díaz Pérez, su esposa e hijos. Además, se insta a las autoridades gubernamentales a cumplir con sus deberes como servidores de Dios, permitiendo que la iglesia continúe su labor evangelizadora a pesar de las amenazas, peligros y dificultades.