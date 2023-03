Estaba desaparecido y fue hallado sin vida en un canal de aguas negras

Tuxtla Gutiérrez. Después de seis días, para Donny "N" de 33 años de edad la búsqueda terminó, la cual localizó a su conocido muerto en un canal de aguas negras ubicado sobre la 12 norte y 3 poniente del barrio Niño de Atocha.

La mujer afligida comentó a los elementos policíacos que ella desde hace varios días trataba de hallar a su amigo de nombre Eliú "N" de 51 años, el hombre que acostumbra a demabular por la zona ingiriendo bebidas embriagantes dejó verse.

"El señor era mi conocido, no tenía casa por problemas familiares, lo dejé de ver desde el fin de semana, pregunté con sus otros amigos de parranda, pero no supieron decirme de su paradero, por lo que desde ayer empecé a buscarlo, me metí en un canal de aguas residuales, porque sentí un fuerte olor, después lo vi colgado muerto" dijo la testigo.





El hoy occiso fue hallado colgado con un lazo de una pared de la construcción que pasa por abajo de las viviendas, ya presentaba avanzado estado de descomposición.

Las fuerzas del orden al tener conocimiento decidieron cerrar la vía pública, mientras que elementos del Heroico cuerpo de bomberos con equipo de rescate lograron llevar el cuerpo hasta la calle.

Personal de servicios periciales se llevaron el cadáver a las instalaciones del servicio Médico Forense para la necropsia de ley correspondiente, se presume que el hombre se ahorcó debido a la situación que vivía.