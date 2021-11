Madre desesperada busca a su hija con sus cuatro nietos originarios de Chamula

San Cristóbal de Las Casas.- Rosa "N" denunció que desde el pasado 1 de noviembre se encuentran desaparecidos su hija Rosa María "N" de 26 años, junto con sus cuatro nietos menores de edad de nombres Evelyn, Karen Nohemí, Melany Gissel y Roberto Calep de 11, 9, 5 y 1 años, respectivamente.

Tras hacer la denuncia formal a 6 días de su desaparición en las oficinas de Juicios Orales, contó que el esposo de la hoy desaparecida habría discutido con su esposo Juan Roberto "N" Por lo que cree que algo tiene que ver en la desaparición de su domicilio en Ampliación Diego de Mazariegos.





Puedes leer: Familia busca a su hija desde hace 13 meses, piden ayuda en Tuxtla Gtz





“Toda la noche salimos a buscar con sus conocidos pero no hay, no entra la llamada como que esta apagado, no contesta, el esposo no lo veo muy preocupado, solo me vino a decir que ya eran 5 días y ahora ya son 6 días, no me había dicho, según pensó que se había ido a la casa de su mamá y dijo que tenían problemas pero no lo sé, pero no se dónde esta”, dijo.

La mamá preocupada y con lágrimas en los ojos asegura que en la dirección donde vivía su hija ampliación Diego de Mazariegos acudió a ver y encontró todas las cosas tiradas, pues no se llevó nada de los desaparecidos, “no hay testigos, dicen que si tienen problemas, encontré todo tirado, todo regado”.





Rosa "N" denunció que desde el pasado 1 de noviembre se encuentran desaparecidos su hija Rosa María "N" de 26 años, junto con sus cuatro nietos / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Rosa "N" pidió a su hija que si ve la información se comunique con sus familiares, para evitar que sigan con la preocupación, ya que temen por su vida.

Por su parte, Juan Roberto "N" narró que su esposa dejó dicho con uno de los muchachos que trabajan con él, que se iba a convivir con su mamá por el día de muertos y desde ahí no volvió a saber de ella, y el pasado viernes al pedir hablar con una de sus hijas le fue negado porque no estaba en la casa donde se supone iba, por lo que se preocupó.





Juan Roberto "N" narró que su esposa dejó dicho con uno de los muchachos que trabajan con él, que se iba a convivir con su mamá por el día de muertos / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





“Nunca me dijo que se iba ir de la casa, solo había dicho que se fue a convivir, discutimos, no hubo golpes, soy jornalero, llegó a trabajar lejos, ya habían discusiones, ya no termine mi contrato detrabajo, regrese para arreglar mis problemas, pero no se resolvieron, se agravio más, dormíamos en camas separadas, hubo gritos pero no golpes”, contó.

Se deslindó de lo que le pueda pasar a la mujer, y pidió que si llega a ver el mensaje se comunique con su familia “si no es conmigo con su familia, quiero saber de mis hijas y mi varoncito”.