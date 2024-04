Ocozocoautla enfrenta un año marcado por la violencia

La tranquilidad en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, se ve empañada por una serie de ataques armados que han dejado un saldo preocupante en las últimas semanas. Desde el sábado 16 de marzo hasta el miércoles 10 de abril, la región ha sido testigo de una escalada de violencia que ha cobrado vidas y sembrado el temor entre sus habitantes.





Ocozocoautla.— Dos agentes estatales murieron y otro resultó herido luego de un ataque armado en el municipio de Ocozocoautla. Los agresores llegaron a las 03:00 horas a un inmueble donde pernoctan elementos de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Centro. Los agentes estatales Juan "N" y Ricardo "N" perdieron la vida, mientras que Amet "N" fue trasladado a un hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Ocozocoautla.— Un elemento de la Guardia Nacional murió y dos resultaron heridos tras un ataque armado en la carretera que conecta Ocozocoautla con Las Choapas, en el kilómetro 155. Los oficiales se dirigían a atender un llamado de auxilio cuando fueron sorprendidos por civiles armados. Los heridos, Daniel de Jesús (23) y Brenda Lucero (30), fueron trasladados al hospital militar de Tuxtla Gutiérrez.

#ULTIMAHORA 🚨Enfrentamiento armado en ruta Coita -Tuxtla provoca caos y suspensión de transporte😱https://t.co/u047rjbaCU pic.twitter.com/r6uAeVj1bM — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 25, 2024





Ocozocoautla.- En las primeras horas de este lunes se registró un enfrentamiento armado en el tramo que conecta a esta ciudad con Tuxtla Gutiérrez, en el cual grupos armados terminaron quemando carros y tráileres, en un hecho que causó terror entre todos los que tenían la disposición de tomar esta ruta para llegar a sus lugares de trabajo.

El transporte en Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla se reactivó con normalidad tras 12 horas de suspensión del servicio. Las fuerzas de seguridad tomaron la carretera luego de enfrentamientos entre grupos armados durante la madrugada, lo que causó retrasos en el servicio de autotransportes entre los dos municipios.

Ocozocoautla.— La noche de este lunes, vecinos observaron a un grupo de civiles armados circular sobre la carretera panamericana. Los sujetos realizaron detonaciones de arma de fuego y, según testigos, habrían subido a una persona por la fuerza. Las redes sociales mostraron imágenes del grupo armado, generando temor entre los habitantes.

Ocozocoautla.— Autoridades de la Fiscalía General del Estado confirmaron que dos personas fueron privadas de su libertad la noche del lunes en esta localidad. Los sujetos armados se movilizaban a bordo de cuatro camionetas y realizaron detonaciones de arma de fuego, causando temor entre los ciudadanos.

Ocozocoautla.— Un enfrentamiento armado en esta localidad dejó dos muertos y un elemento de las fuerzas armadas herido. El tiroteo comenzó en el desvío del Tzu Tzu y continuó sobre la zona de Ciudad Maya. Elementos de la SEDENA se enfrentaron a un convoy de civiles armados, dando lugar a un intercambio de disparos y persecución.

Ante la ola de violencia que se ha desatado en el municipio de Ocozocoautla, ciudadanos viven con temor de que en cualquier momento se presenta la balacera, este medio tuvo acercamiento con alguno de los pobladores, quienes comentaban la situación incierta por la que día a día pasan.

Antonio habitante de este pueblo mágico, aseguró que se siente inseguro como coiteco debido al crimen organizado, pues ya no vive tranquilo; "ahora que agarro el título de pueblo mágico, ya es más que un pueblo abandonado, sentimos que no hay apoyo por parte de gobierno, no vemos ni presencia de soldados, solo por ratitos qué aparecen.





Ante esta ola de violencia, las autoridades locales y estatales han desplegado operativos de seguridad en la zona, pero la situación sigue siendo preocupante. Los habitantes de Ocozocoautla enfrentan un clima de incertidumbre y temor, mientras las autoridades trabajan para contener la violencia y garantizar la seguridad en la región.

