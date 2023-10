¡En diez minutos! Así ocurrió el secuestro de encuestadores en Juárez, Chiapas

Solo 10 minutos le bastaron a los hombres armados que irrumpieron en un hotel de Juárez, Chiapas para llevarse a un grupo de encuestadores de Morena, de los cuales dos aparecieron sin vida en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Las víctimas llegaron el viernes por la noche al municipio de Juárez, Chiapas. Se hospedaron en el hotel "San Benito", ubicado en la Avenida Olimpiada de dónde fueron sacados con lujo de violencia por un grupo de hombres armados, vestidos de negro y encapuchados.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el pasado viernes a las 20:30 horas llegaron al mencionado hotel un grupo de encuestadores del Comité de Opinión Ciudadana en Materia de Seguridad y Economía del partido político Morena. Hicieron la reservación y luego salieron a cenar al pueblo, regresando a las 22:30 horas para descansar y salir al día siguiente a realizar una serie de encuestas.









A las 01:30 de la madrugada del sábado arribaron al hotel varias camionetas con gente armada. De acuerdo con testigos, se escuchaba como iban derribando puertas tras puertas de las habitaciones.

Ingresaron e inspeccionaron cuarto por cuarto, despojando de sus pertenencias a los huéspedes. Tras derribar las puertas a patadas entraron a la habitación número 9 dónde se encontraban dos mujeres de nombre Jezabel Eleanor "N", y Sara "N". Ellas apagaron las luces y decidieron esconderse dentro del baño al escuchar los gritos que venían de las demás habitaciones que estaban a su lado.

En el cuarto número 10 se quedaron a pasar la noche los encuestadores José Luis y Christian "N", y en la habitación número número 8 el joven Adrián "N", él estaba solo. Los tres fueron golpeados y sometidos para luego subirlos a una de las unidades y llevárselos con dirección a Tabasco.





Desde la dirigencia de @PartidoMorenaMx exigimos la aparición con vida de nuestro compañero Adrián Cid Pérez quién fue privado ilegalmente de su libertad en el municipio de Juárez, Chiapas en la madrugada del sábado.

Con mucho dolor, tristeza e indignación, lamentamos y… — Mario Delgado (@mario_delgado) October 2, 2023





Los sujetos tardaron no más de diez minutos, destrozaron todo lo que estaba a su alcance, sin que la Policía Municipal o alguna otra corporación policiaca interviniera para auxiliar a los huéspedes del hotel.

Jezabel Eleanor y Sara señalaron que escucharon que entraron a su habitación, pero no abrieron la puerta del baño, la cual fue derribada. “Nos dijeron que nos tiráramos al suelo. Al ver que no teníamos nada, nos dejaron dentro de la habitación, pasaron los minutos y como no escuchábamos a nadie salimos”, expresaron ambas.

Señalan que estuvieron dentro de la habitación hasta las seis de la mañana, esperando a que saliera la luz del sol. Sus pertenencias estaban alborotadas, ellas solo tomaron lo más importante, también indicaron que sus compañeros Adrián, Christian y José Luis se los había llevado el comando armado, no sabían a donde.









Después de casi 12 horas que el comando secuestró a estas a tres personas, a la una de la tarde de ese mismo sábado reportaban el hallazgo de dos hombres, estaban atados de pies y manos sobre la carretera Raudales Malpaso a la altura de la entrada al Km. 5, en Huimanguillo, con una cartulina con mensaje alusivo a la delincuencia organizada, donde amenazaban al gobierno.

Autoridades de la Fiscalía General de Chiapas identificaron ambos cadáveres. Se trataba de los encuestadores que horas antes habían sido privados de su libertad en el interior del hotel “San Benito” en Juárez, y que respondían a los nombres de José Luis y Cristian.





El Comité Ejecutivo Estatal del partido político Morena en Chiapas guarda un completo silencio ante el asesinato de dos operadores y la desaparición de uno más en el municipio de Juárez



📲https://t.co/C5Nfh1l9Ik pic.twitter.com/azbA1JszKU — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 2, 2023





Aún buscan a Adrián, quien también fue privado de la libertad en dicho hotel y quien hasta el momento no aparece. En la zona, a principio de año fue emboscado un alto mando militar.

El Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Chiapas no ha dado una declaración al respecto sobre sus encuestadores. El edificio del partido en Tuxtla Gutiérrez, ubicado en el barrio El Maguey se encuentra casi vacío y los asistentes del presidente estatal, Carlos Molina indicaron que suspendió su agenda local para atender el tema fuera de Chiapas, con la dirigencia nacional. "Nosotros somos empleados y no tenemos nada que decir al respecto", señaló el personal.