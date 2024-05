Eduardo Rivera acusa ataque a su casa; "hubo un móvil político", señala

El candidato a la gubernatura de la alianza Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, acusó que la seguridad del lugar donde vive fue vulnerada y apuntó un “móvil político” en su contra.

Mediante sus redes sociales, el expresidente municipal de Puebla escribió un breve mensaje en donde dijo que el ataque ocurrió en el domicilio de la capital poblana, situación que dejó personas lesionadas, pero dejó claro que su familia se encuentra en buen estado.

Ante esta situación, suspendió sus actividades proselitistas al interior del estado, toda vez que este fin de semana sostuvo encuentros con habitantes de Yaonahuac y Tlatlauquitepec.

El abanderado de la alianza entre PAN, PRI, PRD y PSI evitó dar más detalles de dicha situación, pero hizo hincapié que, de acuerdo con información que le proporcionaron, se trató de un ataque político en su contra, por lo que en próximas horas dará más información.

“Me han informado que la seguridad del lugar donde vivo ha sido vulnerada. He suspendido mi gira en el interior del estado y en este momento estoy regresando a la capital. Mi familia está bien. Me comentan que hay personas inocentes heridas ¡No se vale carajo!”, escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter.

Hay que mencionar que en reiteras ocasiones el exedil ha solicitado a las autoridades electorales y al gobierno estatal reforzar la estrategia de seguridad para las y los contendientes a un cargo de elección popular.

Gobierno de Puebla investiga los acontecimientos

Minutos después de lo denunciado, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó mediante el mismo medio que se realizarán las investigaciones correspondientes, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y autoridades municipales, también afirmó que se va a llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables.

“Toda mi solidaridad con él y con su familia. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables hasta donde tope”, informó el mandatario estatal.

Por su parte, desde la cuenta oficial de Morena en Puebla también se emitió un pronunciamiento en donde, sin mencionar el caso, se pronunció en contra de cualquier acto que vulnere la seguridad de las personas que participan en este proceso electoral.

Sin embargo, el instituto político dejó claro que no permitirá que se politice este tipo de acontecimientos, por lo que llamaron a la “cordura”.

“Nos solidarizamos con los actores políticos que señalen cualquier acto de esta naturaleza, pero también no permitiremos que se politicen este tipo de acciones, de suyo, reprobables.

Hacemos un llamado a la cordura y a que permitamos que los ciudadanos decidan sobre el destino del estado el próximo 2 de junio, y quienes habrán de gobernarlos”, se precisó.

Líderes de oposición se solidarizan

Tras dar a conocer la noticia públicamente, diversos candidatos de la coalición electoral, incluyendo la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, y dirigentes de partidos políticos respaldaron a Rivera Pérez.

La abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México condenó la vulneración de la seguridad de la familia del panista y exigió a las autoridades investigar y de ser necesario castigar a quienes resulten responsables.

“Mi solidaridad contigo y con tu familia, querido Lalo, ante este atentado a su integridad. Exijo a las autoridades actuar de inmediato; investigar y en su caso, castigar, a quienes resulten responsables”, escribió en su cuenta de X.

Mientras que el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, consideró como grave e inadmisible este acontecimiento y se sumó al llamado de investigar los hechos.

“Cuentas con todo nuestro respaldo y exigencia a las autoridades para que sancionen a los responsables y garanticen la seguridad en este proceso electoral”, escribió en su cuenta de X.

Lo mismo hizo el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, quien consideró que la democracia está en riesgo y solicitó especial atención a este tema. “La democracia está en riesgo, es urgente que se ponga atención en este tema tan importante. ¡Las familias de Puebla no merecen vivir con miedo!Estaremos muy atentos de lo sucedido y del actuar de las autoridades”, escribió.





Por su parte, el presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez, informó que se detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, a bordo de una camioneta Jeep, Patriot, color blanca, quienes junto con otros cómplices irrumpieron violentamente en un domicilio de Zavaleta y agredieron físicamente a vecinas.

Agregó que los señalados iban en busca de una persona a la que no encontraron en el lugar. Posteriormente, los mencionados fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal para su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

También detalló que mantiene coordinación con las autoridades involucradas para esclarecer los hechos, así como con los afectados.

“Lamentamos que estos actos políticos, manchen la seguridad de la ciudad y pongan en peligro a las familias”, precisó. Nota publicada por El Sol de Puebla