Ni purga ni barredora, dice Higinio Martínez sobre la llegada de Morena al Edomex

TOLUCA. El gobierno de Morena que inicia el 16 de septiembre próximo con Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México no llegará a destruir, ni traerá una barredora, tampoco hará una purga, por lo cual, los trabajadores de base tienen garantizado su empleo y los de menor rango podrían tener mejores salarios, aseguró el delegado especial de Morena, Higinio Martínez Miranda.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), Higinio Martínez pidió no tener miedo de la llegada de la maestra, pues aseguró que buscarán una administración más eficiente, con austeridad, que no afecte la operación del gobierno, con el reto de combatir la corrupción y de recuperar unos 30 mil millones de pesos que en estos momentos se pierden.

"El tema número uno es el combate a la corrupción, con lo cual puedes hacer lo que prometiste, es lo primero que debe verse de manera inmediata", indicó el delegado de Morena.

Higinio Martínez aseguró que el ISSEMyM se mantendrá y sólo la próxima gobernadora definirá quiénes integrarán su gabinete. El exlegislador anticipó que habrá espacios para el PVEM y el PT, y aclaró que no busca una secretaría, pero apoyará donde la mandataria decida.

La integración del equipo para el siguiente gobierno será decisión de la maestra Delfina, aseguró Higinio Martínez |

"El triunfo de la maestra Delfina y de la coalición fue muy claro por la necesidad de cambio respecto a cómo han gobernado los últimos 50 años. Ese es el mandato que tiene este gobierno y que tiene la maestra Delfina: el mandato es cambiar el Estado de México, cambiar la situación en todas las áreas donde creemos que está mal", subrayó el morenista.

¿Dónde debe verse el cambio?

El tema número uno es el combate a la corrupción, con lo cual puedes hacer lo que prometiste, es lo primero que debe verse de manera inmediata: una política de combate a la corrupción, de no despilfarro, de austeridad y se buscaría ahorrar alrededor de 30 mil millones de pesos al año que hoy se van a despilfarros, a corrupción o a gastos innecesarios y moches. Y no digo que la practicaron los gobernantes de mayor peso, sino los de abajo, pero por omisión también son responsables y Del Mazo debió darse cuenta.

También hay corrupción en la policía estatal, en los Ministerios Públicos, en los corralones, grúas y se debe combatir, y en lo que piden para sacar trámites. A partir del 16 de septiembre, en la oficina de la maestra Delfina se va a acabar la corrupción, pero tenemos que demostrar que así como en esa oficina no va a haber, tampoco en ninguna otra oficina del gobierno, ese es el reto, y ese es el cambio.

Hay inquietud sobre posibles despidos, ¿hay razones para temer?

"Debe haber una administración austera, pero la gente se va a quedar. Aquella que trabaja y cumple con su horario que no se preocupe; los llamados aviadores, esos sí que se preocupen, pero no la gente de base: las secretarías, vigilantes, auxiliares, médicos, maestros".

¿Los cambios serán arriba?

Los cambios tienen que ser arriba y tenemos que ver cómo hacer una administración más eficiente.

¿No habrá barredora?

No va a haber barredora.





¿Aplicará la austeridad?

En la administración va a haber austeridad, no gastos superfluos, ni innecesarios, por ejemplo, el uso del helicóptero va a restringir para casos principalmente de salud, protección civil; no va a haber compra de vehículos nuevos, no habrá remodelación de oficinas.

¿Habrá disminución de salarios?





Lo ha dicho la maestra: el salario se ajustará principalmente de los funcionarios altos, pero trataremos de subir el sueldo de trabajadores de abajo y de en medio y desaparecer gastos innecesarios.