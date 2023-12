Esposo de Maika Torres reconoce cuerpo hallado en Chapala, Jalisco

El cuerpo localizado enterrado en un predio del municipio de Chapala, corresponde al de la venezolana Guillki Maika, de acuerdo a lo informado por el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz.

Fue el esposo de Guillki Maika, quien realizó la identificación oficial ante el Servicio Médico Forense.

Sociedad Fiscalía de Jalisco halla cuerpo con características de venezolana desaparecida en Chapala

"La última actualización que ahorita platicaba con el área de desaparecidos, es que ya su esposo la identifica. Es una investigación que se está integrando, tenemos a una persona detenida y estamos buscando a otro sujeto que probablemente tiene relación con el hecho".

Méndez Ruiz señaló que están buscando a otro sujeto que era amigo de la joven, de 38 años, mientras que el detenido no la conocía.

"Hasta ahorita la información que tenemos es que no se conocían con el que tenemos detenido, con la persona que privaron de la vida, pero lo que está trabajando la investigación es en encontrar a la otra persona que al parecer con él sí había alguna especie de relación de amistad. Es parte de lo que estamos integrando no me quiero adelantar porque ese sujeto no lo tenemos todavía detenido, por esa causa como tal pero lo estamos trabajando".

Guillki Maika Torres desapareció el 1 de diciembre, fue vista por última vez en el barrio de la Guadalupana, en Chapala.

La Fiscalía informó que tras recibir la denuncia por su desaparición, se desplegó un operativo en una finca en la que se encontró un cuerpo que correspondía a una mujer que tenían coincidencias físicas, de la que se confirmó que era la originaria de Venezuela.

