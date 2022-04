Nos tiramos al piso. Fue aterrador: vecinos narran masacre de familia en Tultepec

“Nunca en la vida habíamos visto algo así, fue verdaderamente aterrador, de repente, en medio de una calle vacía y en silencio, cuando la mayoría de nosotros ya dormíamos escuchamos gritos y varias detonaciones de armas de fuego que venían de la casa de un vecino”, dijeron varios de los vecinos de la colonia La Cañada, en Tultepec, luego de la madrugada sangrienta con saldo de ocho personas sin vida.

Ante el temor a represalias, los vecinos cercanos a la cerrada Mazahuas prefieren dar su testimonio de manera anónima y aseguran que “fue tanto el miedo que tuvimos que ni siquiera nos atrevimos a asomarnos por las ventanas para saber qué estaba pasando, todos nos tiramos al piso y hasta comenzamos a rezar para no ser alcanzados por alguna bala perdida”, señalaron.

"En realidad todos los días nos enteramos por las noticias de balaceras, asesinatos aquí y allá y los hechos de violencia que a diario se generan en el Estado de México, pero nunca lo habíamos vivido en carne propia.

Lo que sucedió hoy en la casa de los vecinos nos dejó aterrados y ahora más cuando nos enteramos que los delincuentes ya no solo asesinan por poder o por quitar de en medio a sus enemigos, sino que ahora hasta asesinan a niños.

No en verdad que esto es aterrador, no puede estar sucediendo, no lo podemos creer, el gobierno del Estado de México algo tiene que hacer para terminar con esta violencia", manifestaron.

Fiscalía inicia investigaciones

La FGJEM ya inició las investigaciones e indagan todo lo relacionado con las actividades y el modus vivendi del hombre de la familia, pues se cree que él era el blanco de los criminales y que posiblemente asesinaron a todos los integrantes de su familia delante de él para torturarlo psicológicamente y luego lo ejecutaron en una venganza.

Aunque una de las víctimas del ataque logró ser atendida por paramédicos y trasladada a un con vida a un hospital de la zona, no logró sobrevivir, elevando a ocho el saldo final de esta ejecución múltiple, seis de estas femeninas y dos masculinos, entre ellos cuatro menores de edad.

También interrogan a los vecinos y buscan si existen cámaras de seguridad en la zona para revisarlas y obtener información que pudiera servirles para identificar, buscar y detener a los asesinos.

