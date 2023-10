La Voz de las Mujeres | ¡Invisible, Niñas abusadas sexualmente convertidas en mamás!

Hemos culminado el mes de septiembre, estos nueve meses ha sido de mucho trabajo intenso para la Organización, y lo sigo diciendo así porque seguimos rescatando a menores de edad, embarazadas, la mayoría de ellas ya convertidas en madres primerizas “Niñas cuidando niñas/os” que lamentable que el abuso de niñas y niños se vea normalizado y lo peor es que sigue siendo invisible el tema del abuso y de las violaciones sexuales a las niñas y adolescentes y sigue presente en Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Mazatán, Suchiate y el resto de municipios.

¡Por eso tienes que creerle a tus hijas o hijos, ninguno merece ser abusado!

Y nos seguimos preguntando ¿Qué están haciendo las autoridades? Cuando los padres, padrastros o tíos siguen siendo los principales violadores sexuales de estas niñas a quienes les cortan su infancia para convertirlas en mamás, ahora bien se necesita de manera urgente endurecer las penas para castigar a quienes violenten a los niñas, niños y adolescentes, porque es una situación que se sigue padeciendo en esta región de Chiapas, incluso las mamás muchas veces saben de lo que está pasando en sus hogares, pero por temor a quedarse solas sin el esposo o la pareja deciden quedarse calladas y no ven el riesgo que esto representa en la salud de las niñas y adolescentes; y lo terrible es que se convierten en cómplices del agresor, y sigue existiendo el desconocimiento incluso de la propia familia en relación a este tema. Es importante que la sociedad conozca la ruta de atención y en donde denunciar estos hechos para que sean castigados conforme a Ley.

Existe la ley de niñas, niños y adolescentes dice que se les debe ver como sujetos de derecho, pero no lo son. Existen muchas niñas que sufren abusos, violaciones sexuales, violencia familiar, así como niñas de 12 y 13 años que llegan al hospital general de Tapachula para convertirse en madres. Por ello nos seguimos preguntando ¿Qué hace el gobierno municipal, estatal y federal?

Las estadísticas en violencias no bajan al contrario siguen en aumento creímos que este año vendrían muchos retos, no pensamos que fueran a presentarse estos indicadores negativos, el contacto directo con la realidad lo tenemos las organizaciones de la sociedad civil quienes no tenemos días festivos, ni descansos, porque las violencias ocurren a cualquier hora y en cualquier día de la semana, y estas tienen que ser atendidas de manera inmediata, defendemos a mujeres, niñas, niños o adolescentes afectados y les buscamos un lugar seguro para poner a salvo su integridad.

Hemos recibido muchas visitas de funcionarios y representantes de dependencias federales, inclusive internacionales, se nos promete mucho apoyo, el cual nunca llega, compartimos nuestra experiencia sobre la problemática que se vive en nuestro municipio pero solo queda en un diagnóstico, y se necesitan acciones concretas.





Las mujeres deben tener un entorno seguro, deben estar protegidas a donde quieran que vayan y lo mejor, es que deben siempre regresar con bien a casa. Desde la organización Por la Superación de la Mujer, vamos a seguir insistiendo todos los días y mejor aún a través de este espacio que mes con mes, esta casa editorial Diario del Sur, nos hace el favor de proporcionar, en verdad este medio de comunicación sigue siendo un referente histórico en la región, en cuanto al apoyo decidido al trabajo que realizamos.

¡Hasta pronto!

Contacto: superacionmujer_ac@hotmai.com

Facebook: superacionmujer.ac

Teléfonos 962 83759 y 962 62 25008