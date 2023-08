La Voz de las Mujeres | La “Trata” es invisible para las autoridades, México 3er lugar mundial

El pasado 30 de julio se conmemoró el día mundial contra la Trata, considerado el segundo negocio con mucha más ganancia, después del tema de las drogas. En México desde que se publicó la ley de trata para su atención no se le ha puesto un solo peso para su atención. Con ello las únicas trece organizaciones que trabajan y atienden en el tema, incluidas Por la Superación de la Mujer que yo represento en la frontera sur.

Además la cámara de diputados y senadoras no les ha interesado hacer un frente común como lo marca la ley de trata. Y no sea nada más los días 30 de julio de cada año hacer eventos públicos pero los 364 días del año se olvida el tema y se olvidan las víctima y se sigue dando y se sigue teniendo un tercer lugar mundial, exhorto a la cámara de diputadas y senadoras y la comisión de Derechos Humanos nacional que se garantice el recurso necesario para que en los estados y municipios se pueda brindar la atención correcta y con ello minimizar pues es bien sabido que erradicar por completo no lo podrá hacer la autoridad porque se requiere de un trabajo coordinado y vinculado con la sociedad civil quienes tienen la experiencia de atender a las víctimas. “Nosotras como organizaciones podemos recibir y atender en nuestros refugios, pero quien debe hacer la detección y rescate son las autoridades correspondientes”.

México es el tercer país con mayores casos de trata de personas, problema que está presente en todos los estados y la mayoría de casos son por explotación sexual, laboral y de mendicidad. La mayoría de víctimas son mujeres y niñas. Un estudio realizado en el país en 2020 reveló que ellas fueron 74 por ciento.

La trata sigue siendo uno de los delitos más graves, en el que, con amenazas, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o con una situación de vulnerabilidad se explota a las adolescentes y niñas con propósitos diversos, incluido el trabajo forzoso y la explotación sexual.

Y es que, de acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2020 se identificaron 3 mil 896 víctimas de este delito, de la cuales 2 mil 934 fueron mujeres.

Los estados donde se reportaron más casos de trata de personas en lo que va de 2023 son Sinaloa con 17 casos, Ciudad de México con seis y Nuevo León con cuatro reportes; mientras que, en el ranking de trata de personas a nivel mundial, México se ubica en tercera posición, solamente por detrás de Tailandia y Camboya.

El Reporte Trata de Personas del año pasado, elaborado por la Embajada de Estados Unidos en México, indica que el gobierno federal no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas y no se han asignado recursos ni servicios para resolver el problema.

Y se ha reducido el presupuesto debilitando a las instituciones que luchan contra la trata de personas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México, dos mil 065 personas de 0 a 17 años, mil 511 mujeres y 554 hombres fueron víctimas de la trata de personas de enero de 2015 a enero de 2023; sin embargo, existen casos no registrados, por lo que la cifra podría ser mayor.

En todo el mundo, las medidas nacionales, especialmente en los países en desarrollo, parecen estar deteriorándose. Las tasas de detección cayeron un 11% en 2020 y las condenas se desplomaron un 27%, lo que ilustra una ralentización mundial de la respuesta de la justicia penal a la trata. La pandemia de COVID-19 también alteró las propias características de la trata, empujándola aún más hacia la clandestinidad y aumentando potencialmente los riesgos para las víctimas al hacer menos probable que el delito llegue a conocimiento de las autoridades. De hecho, el 41% de las víctimas que consiguen escapar de su terrible experiencia acuden a las autoridades por iniciativa propia, otra clara señal de que las medidas de lucha contra la trata se quedan cortas.

El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación de los derechos humanos. Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes, en sus propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.

¡Hasta pronto!

Contacto: superacionmujer_ac@hotmai.com

Facebook: superacionmujer.ac

Teléfonos 962 83759 y 962 62 25008