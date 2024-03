La Voz de las Mujeres / ¡Por carecer de un hospital psiquiátrico las mujeres se encuentran en situación de calle y total abandono!

Aun y cuando es obligación del Estado, garantizar los servicios básicos, pero sobre todo los derechos humanos de la población, en Tapachula y la región del Soconusco existen situaciones tristes y que nos preocupan a los organismos de la sociedad civil que siempre buscamos que se atiendan, sin embargo, la respuesta es nula porque las instituciones gubernamentales nunca cuentan con los recursos adecuados para que se atiendan estas situaciones.

En este espacio hablaremos de las mujeres mexicanas e inmigrantes que tienen problemas psiquiátricos y que es un riesgo para ellas andar en la calle porque no hay un espacio donde las puedan atender porque las instituciones de los tres niveles de gobierno no tienen respuesta para estos casos por no tener el recurso necesario para atender.

Recientemente se atendió después de muchas exigencias un reporte de una persona en situación de calle, enferma psiquiátrica que llevaba mucho tiempo deambulando por la zona de Los Laureles uno y dos. Se sabe que se rescató y se cree “que sí la están atendiendo” y esté recibiendo algún tratamiento psiquiátrico.

Lo curioso de todo ello, es que los DIF municipales y también el estatal cuentan con una Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y quienes deberían actuar de inmediato al observar una situación de este tipo. Pero lamentablemente, no hacen nada y pareciera que quienes están al frente de esos puestos públicos, únicamente son personas recomendadas que no tienen el perfil para estar en esos espacios y brindar una atención de calidad.

Aquí en Tapachula son muchas personas, hombres y mujeres, adultos mayores que están así, abandonados a su suerte con problemas psiquiátricos, toda la población y autoridades indiferentes, lo que responden primero es que no hay a donde llevarlos. Y es ahí donde nos preguntamos ¿Para qué sirve la alerta de género?

En 2016, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para siete de los 122 municipios de Chiapas. Los municipios considerados en la Alerta son Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula, sin embargo, la violencia ha crecido alarmantemente, se han dejado de hacer muchas cosas en favor de la prevención porque el argumento de la autoridad es que no hay recurso.

Lo detestable de todo ello, es que los días naranja, es decir los 25 de cada mes, son aprovechados por los políticos únicamente para tomarse fotos, en pocos casos para llevar a cabo una que otra charla de prevención que se queda ahí solo en una plática, de ahí no se hace nada. Peor aún las autoridades de derechos humanos del estado y federal brillan por su ausencia, lo que estamos hablando de las personas en situación de calle, no son atendidas pese a que muchos se dan cuenta por que circulan por calles y avenidas donde se observan a toda hora a quienes no tienen un familiar que pueda velar por ellos.

También existen personas que viven en situación de calle y que integran un grupo social diverso compuesto por niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas mayores, personas con discapacidad y otras con diferentes problemas de salud y adicciones. Estas personas pueden o no tener relación entre sí y subsisten en la calle con sus propios recursos, los cuales son insuficientes para satisfacer sus necesidades más elementales.

Muchas de estas personas se encuentran en abandono social, pues no cuentan con la atención y cuidado de familiares, instituciones y de la sociedad en general, lo cual repercute sobre su bienestar en términos físicos, psicológicos y emocionales.

Es por ello que hacemos un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para que se pongan a trabajar de verdad. Tristemente lo decimos siempre, la alerta de género es y seguirá siendo letra muerta porque no hay la voluntad de ningún gobernante por hacer algo al respecto, y de las comisiones de derechos humanos del estado, están dejando mucho que desear sus visitadores y demás personal. La capacidad y la voluntad de hacer bien las cosas, parecieran estar peleados con todos ellos.

