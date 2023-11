La Voz de las Mujeres | ¡Urge la creación de un fideicomiso para atender a niñas violentadas!

Nos encontramos en un momento en el que se están produciendo una serie de movimientos y acciones para recortar los derechos de las niñas y las mujeres y hacer retroceder los avances en materia de igualdad de género. Desde la atención sanitaria materna y el apoyo a la crianza de las madres adolescentes, hasta la formación digital y en destrezas para la vida; desde la educación sexual integral hasta los servicios de apoyo a las supervivientes y los programas de prevención de la violencia, existe una necesidad urgente de aumentar la atención y los recursos destinados a las áreas clave que permiten a las niñas hacer realidad sus derechos y aprovechar todo su potencial.

De acuerdo con la información del portal de las Naciones Unidas, casi 1 de cada 5 niñas no termina el primer ciclo de secundaria y casi 4 de cada 10 niñas no terminan el segundo ciclo de secundaria en la actualidad. Alrededor del 90% de las adolescentes y mujeres jóvenes no utilizan Internet en los países de renta baja, mientras que sus compañeros varones tienen el doble de probabilidades de conectarse. En todo el mundo, las niñas de entre 5 y 14 años dedican 160 millones de horas diarias más al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los niños de la misma edad.

Las adolescentes siguen representando 3 de cada 4 nuevas infecciones por VIH entre los adolescentes. Casi 1 de cada 4 adolescentes casadas o en pareja de entre 15 y 19 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja al menos una vez en su vida.

Antes de la pandemia COVID-19, 100 millones de niñas corrían el riesgo de contraer matrimonio infantil en los 10 años siguientes. Ahora, en el transcurso del próximo decenio, hasta 10 millones de niñas más en todo el mundo correrán el riesgo de casarse siendo niñas como consecuencia de la pandemia.

Ahora bien, ¿qué están haciendo las diputadas y senadoras en México? Es urgente la creación de un fideicomiso especial para las niñas que fueron violentadas físicamente, emocional y sexual, debido a que los altos casos en Chiapas y todo el país, el futuro para las victimas es incierto y desolador.

La ley de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, fue publicada hace 3 o 4 años, pero no sabemos que pasa con la misma. Hay casos de niñas que son madres de familia y que no pasan de los 12 años, la gran mayoría de ellas fueron abusadas sexualmente.

Y es que el fideicomiso que se plantea, es que atienda a esas niñas para cuando llegan a la edad de 18 años, debido a que muchas veces, es decir el 80 por ciento de ellas fueron ultrajadas por familiares cercanos. Existen casos dónde los padres, padrastros, cuñados, abuelos y cuñados no pueden estar en su entorno familiar, se van a un albergue pero al cumplir los 18 años, se quedan indefensas porque el modelo de atención en los refugios es para menos de la mayoría de edad.

Por si fuera poco en Chiapas existe una ley de víctimas, sin embargo no existe estructura mucho menos recursos para establecer un fideicomiso para estas niñas, pues por si fuera poco Chiapas es referente a nivel nacional, es decir somos el primer lugar con niñas de 12 a 13 años que son madres de familia.

En esta región, la organización por la Superación de la Mujer reporta al mes de octubre que van más de 800 carpetas de investigación iniciadas por los delitos de violación y violencia hacia las mujeres, una cifra alarmante porque se pensaba que este año podría haber una disminución considerable, sin embargo los números demuestran otra realidad.

Es por ello, que desde este espacio seguimos en pie de luz, alzando la voz por quienes no lo hacen, quizá por temor. Aquí seguiremos a exigir justicia por las niñas, niños, adolescentes, por todas las mujeres, para que se disminuya la violencia hacia ellas.





