Salud en la Red / Therapy Love; fuente de recurso en el tratamiento rehabilitador

El amor y las relaciones interpersonales para la psicología juegan un papel muy importante; en el aumento de la calidad de vida y del bienestar emocional de las personas, es por ello, que el amor, la compañía y la ternura son, en muchos casos, la mejor medicina, sin embargo no siempre tienen su origen en las personas.

Investigadores, especialistas, instituciones y otros profesionales ponen en práctica novedosos programas de terapias alternativas que han demostrado a lo largo del tiempo que han sido benéficas para pacientes con diferentes tipos de patologías o trastornos físicos y mentales.

La terapia asistida con perros, llamada también zooterapia o canoterapia, ha demostrado también –en estudios clínicos–, que ha sido una opción para ayudar a pacientes con problemas de lenguaje; emocionales, como estrés, ansiedad y depresión; cognoscitivos; víctimas de violencia o abuso; neuropsicológicos; con trastornos de la conducta alimentaria o del neurodesarrollo; adolescentes en situaciones de riesgo, adultos mayores con demencia, personas con alteraciones neuropsicológicas, con trastornos psiquiátricos como esquizofrenia y con discapacidad física; así como otros grupos vulnerables, por eso, hoy en día ya es utilizado con fines terapéuticos. Y aunque esto se cree relativamente nuevo, en las últimas décadas han visto una gran difusión las terapias con animales, especialmente con perros, pero también con caballos. Un ámbito en el que parecen tener especial éxito es el tratamiento de Trastornos del Espectro Autista (TEA) e hiperactividad, así como en los problemas de ansiedad y depresión; a lo largo de la historia de la humanidad se ha visto documentado el efecto positivo de estas terapias, en el siglo XVII se iniciaron en Europa ciertos proyectos –no como se conciben ahora– en los que el caballo era un compañero más en el tratamiento y rehabilitación de personas con alto grado de discapacidad física; luego esos intentos se extendieron a Estados Unidos de Norteamérica y actualmente hay más de 500 programas de equitación terapéutica con esa finalidad humana.

En Inglaterra, en el Retreat de York (fundado en 1792), se emplearon animales como terapia; y en la bibliografía médica del siglo XIX ya se registran referencias sobre la bondad de montar a caballo para tratar la gota, los trastornos neurológicos y la baja autoestima. Posteriormente (1897), los animales intervinieron en el tratamiento de personas con epilepsia, en Bethel, Bielfield y Alemania.

La primera documentación sobre terapia asistida con animales de compañía, bien utilizada, fue la concerniente a la rehabilitación de aviadores del Army Air Convalescent Center, en Pawling, Nueva York (1944-1945), donde los animales se usaron para distraer a los militares que recibían intensos programas terapéuticos.

Las dos guerras mundiales marcaron un antes y un después en la terapia con animales, principalmente con perros. La Cruz Roja organizó programas de rehabilitación de soldados y prisioneros con problemas de ansiedad, depresión y estrés postraumático demostrando que la presencia de los perros mejoraba el ánimo de los pacientes y les daba una motivación, al tener que hacerse responsables de ellos. Por ese motivo empezaron a introducirse también en los programas de reinserción en las prisiones.

México no ha sido la excepción en la investigación de este tipo de terapias, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) inicio en 2012 con la investigación titulada “Terapia asistida con perros: una alternativa para el tratamiento de los adolescentes con problemas emocionales”, en donde se encontró una mejoría en la percepción de las emociones de los adolescentes, por ello en octubre de 2012 se implementó un taller de manejo del estrés y terapia asistida con perros, en donde participaron dos grupos, uno de control (sin perros) y otro experimental (con perros). Los resultados mostraron mayor adherencia al tratamiento en el grupo donde participaron los perros, así como una mayor disminución en los niveles de estrés y menor pérdida de participantes, en comparación con el grupo en donde no participaron perros, desgraciadamente estos resultados no han trascendido a un impacto social más grande en México donde los índices de morbilidad de este tipo de padecimiento acrecentaron cada vez mas, sin que se busquen los mecanismos para mitigar su impacto en la salud pública, que a su vez altera la calidad de vida de las personas.

Ante ello, mi pregunta es, ¿qué resultado tendríamos sí integráramos este tipo de terapias en cada hospital, escuela o centro de trabajo en nuestro país?. RedSalud Internacional ve una oportunidad en la terapia asistida con perros, por eso en el 2023 a través de su programa de Autismo en Positivo, pone en marcha Therapy Love.

La terapia con amor como fuente de recurso en el tratamiento rehabilitador para los pacientes con un trastorno del neurodesarrollo, pero ha sido tanto el impacto desde que nace este programa –atendiendo a más de 150 pacientes con un trastorno del neurodesarrollo–, que buscamos ampliarlo con la colaboración de todos los sectores como un proyecto de investigación, y de atención en la promoción de la salud, donde nuestros ejes principales serán cuatro:

1. Incorporar a perros a espacios públicos y centros de trabajo –escuelas, empresas, instituciones, hospitales, centros de reinserción social, etc.– donde sea requerida la terapia y sea un mecanismo de promoción a la salud preventiva en la salud mental de las personas.

2. Integrar a perros en hogares que permitan tener a un perro de asistencia donde el costo de adquirirlo no les represente su principal problema y constituya un autentico esquema de rehabilitación; así también buscar dar hogar a muchos perros en situación de calle, lo que también es considerado en México como un problema de salud pública.

3. Establecer, con alianzas, los centros de Therapy Love en todo el país, con el fin de que todos los pacientes puedan recibir estas terapias, sin que el costo de cada terapia represente un problema para que la población sujeta a esta necesidad no tenga que decidir entre comer o atender su salud.

4. Realizar investigaciones en torno a los resultados de los tres puntos anteriores que nos permitan obtener los recursos suficientes para mantener la sostenibilidad de cada proyecto.

Además de lo anterior, no solo veremos al animal como una herramienta de apoyo para nuestros pacientes, sino que estaremos dignificando la vida de cada uno de ellos, identificando y reconociendo ante la sociedad la importancia de su colaboración con este sector vulnerable, obteniendo como resultado la legislación propia en México de esta prestación de servicios, garantizando la seguridad y protección de los animales, así como de cada paciente.

Therapy Love nace como una iniciativa social que fue puesta en marcha el día 23 de octubre, lanzada por RedSalud Internacional en la inauguración de la primera farmacia incluyente en México, del programa Autismo en Positivo, que busca mejorar aspectos psicosociales de las personas con algún trastorno del neurodesarrollo como la psicomotricidad, reducir los niveles de estrés y ansiedad, estimular el lenguaje y las capacidades cognitivas, mejorar las habilidades sociales y fomentar la autoestima y la independencia, además de los valores y cuidados que requiere un animal; siendo una intervención directa y con objetivos prediseñados, donde participa Judy –nuestro primer perro de apoyo emocional–, que reúne criterios específicos y sus certificaciones como parte indispensable para el tratamiento.

Therapy Love ha sido ideada por Redsalud Internacional para propiciar beneficios físicos, sociales, emocionales y cognitivos en una gran variedad de entornos, de manera individual o en grupo, y cada programa, valiéndose de la participación del trinomio de terapia (perro-manejador–terapeuta) para así lograr la meta, mejorar la calidad de vida del paciente.

La psicología está en constante evolución, la salud mental se ha convertido en una prioridad, lo que ha generado un interés general por dedicarse profesionalmente a este ámbito. Por tanto, puedo decir con total seguridad que la psicología tiene futuro como profesión y es por ello, que la búsqueda de diferentes intervenciones logrará obtener cambios positivos en cada paciente que lo requiera partiendo de intervenciones ocasionales hasta lograr convertirlo en procedimientos soportados y sustentados por la investigación científica hasta obtener un reconocimiento válido por sus resultados, de modo que al compararlos con las técnicas y procedimientos tradicionales resultan más rápidos, eficaces y aceptados, y devenga una importante fuente de recursos para el terapeuta ocupacional.

Este proyecto de gran importancia cada vez es mas reconocido por organizaciones de la sociedad civil como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Chiapas, que nos ha apoyado a difundir el mensaje de la importancia de este gran programa; el Centro de Autismo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y el la Clínica Mental-it donde se atienden a más de 250 niños, por ello también es impulsado por la editorial Caballo de Batalla y el autor del libro Para Decir Adiós: Las dos Princesas, Tomo I, José Francisco Domínguez Aguilar, dandonos la oportunidad de impulsar este gran proyecto donando todas las ganancias generadas con la venta de esa edición para que más personas neurodivergentes tengan acceso a este tipo de terapias a bajo costo o gratuitas, que sin duda será un gran aliado para que Chiapas sea un referente a nivel nacional para llegar a cada rincón del país.

Los animales pueden ser nada para algunos, algo para muchos y todo para pocos. Si te interesa ser parte de esta historia que cerrará la brecha de desigualdad y acceso diferenciado de salud en México y participe de este cambio en la historia, no dudes en contactarnos a través del correo: direccion@rsalud.com.mx