Salud en la red / Solidaridad, generosidad y altruismo para evitar muertes prevenibles

Muchas personas piensan que solidaridad, generosidad y altruismo son sinónimos, y aunque cada palabra involucra ejercer buenas acciones y se basan en sentimientos de amor y cuidado hacia los demás, su connotación sí tienen grandes diferencias.

La solidaridad es la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad; nace de la convicción ética de que las grandes brechas de desigualdad que existen en el mundo responden a las oportunidades con las que nacen o cuentan cada persona en su contexto social, por lo que entonces, ser una persona solidaria consiste en hacer tuya la causa de un tercero, aunque a ti no te afecte, sino porque te parece injusta. Al hacer tuya la causa, harás todo lo que esté en tu mano para combatir esa desigualdad. Ahora contesta ¿Tú eres solidario?

A diferencia, la generosidad es el hábito de dar o compartir voluntariamente lo que a uno le pertenece con los demás sin recibir nada a cambio; esto no significa sólo compartir cosas materiales, sino también el tiempo libre, los conocimientos, los sentimientos y experiencias que tenemos; también significa aprender a recibir de los demás y reconocer que ellos tienen aptitudes, valores y cosas que son importantes y no nos pertenecen. Saber escuchar al otro y reconocerle sus méritos es un acto de generosidad. Ahora contesta ¿Tú eres generoso?

Por otro lado, el altruismo consiste en la motivación para actuar de manera consciente, voluntaria y desinteresada, con el objetivo de ayudar o generar bienestar en los demás, aun a costa del propio bienestar; es decir, llamamos altruista a quien se preocupa por dar a otros desinteresadamente, sin importarle que al hacerlo esté sacrificándose a sí mismo. Ahora contesta ¿Tú eres una persona altruista?

Con lo anterior, pretendo detallar nociones básicas, para qué, con ellas, podamos reflexionar sobre la importancia de ejercer la solidaridad, generosidad y altruismo y evitar muertes prevenibles.

En México, solamente 6.8 por ciento del total de donaciones de sangre se obtienen de manera altruista, el resto corresponde a donación por reposición o donación familiar; para ser más exactos la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización a Mundial de la Salud (OMS) colocaN a México en el último lugar en donación de sangre altruista –voluntaria– en Latinoamérica con una tasa del 5,19%; además, la mayoría de las transfusiones se hacen con donación de reemplazo, lo que tiene un mayor índice de infección y un costo más alto y en los últimos años ha iniciado la tendencia de cobro que oscila entre mil o hasta 5 mil pesos, dependiendo si es sangre o plaquetas, generando un comercio ilegal en torno a la salud y vida de las personas.

Efectivamente creo que cuando leas esto, te habrás sorprendido tanto como yo por ello, sin embargo, como no entenderles por pagar cuando algún familiar se debate entre la vida y la muerte, quien cuente con el recurso lo hará y quien no, buscará el mecanismo de hacerlo con tal de salvarle la vida –ya que las tasas de donación de sangre han disminuido drásticamente hasta el punto en que varios hospitales se han obligado a retrasar procedimientos vitales para sus pacientes–, pero cuando un familiar está entre la vida y la muerte, haríamos todo al alcance de nuestras manos para salvarlo, aun, contraviniendo la ley.

En México desde el 25 de agosto de 1987, la legislación en nuestro país prohíbe la donación de sangre remunerada y se establece en el articulo 327 de la Ley General de Salud, la no comercialización de la sangre: “Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de estos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito”.





“En México se necesitan 4 millones de litros de sangre al año. Antes de la pandemia teníamos 2,6 millones, hoy estamos como en 1,6 millones de litros al año, por lo que hay una necesidad importante”, dijo José Miguel Ramos, administrador del Banco de Sangre de la Cruz Roja Mexicana. “El problema es que cuando a la gente la van a operar o necesita por algún motivo sangre, los familiares y amigos pasan un viacrucis para conseguir sangre por reposición, y eso no es la manera más adecuada”, señaló.

Según la OMS, México cuenta con 556 bancos de sangre, de los que 81% recolectan menos de 5 mil unidades por año, una cifra insuficiente para la demanda nacional. Una sola donación puede salvar hasta tres vidas adultas y seis de niños, por lo que es importante que las empresas, instituciones y la sociedad empiecen a hacer conciencia y responsabilidad social, porque no sabemos cuando nos pueda tocar a nosotros o alguna persona cercana, empezar a actuar sobre los valores de solidaridad, generosidad y altruismo para evitar muertes prevenibles, es una tarea de todos.

Lo que hay que saber es que donar sangre no solo beneficia a quien la recibe, sino también para el donante, pues ayuda a reducir los niveles de hierro, lo que mitiga el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de estimular la producción de células sanguíneas y mejorar la salud en general; y haciendo conciencia de los altos índices de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares, esta promoción debería ser mas activa, revertir el miedo, la falta de conocimiento y el desinterés, será una tarea que asumimos en RedSalud Internacional, porque hay que reconocer que cada una de las personas en este mundo somos parte de la solución de esta problemática social tan prevenible y al alcance de todos, solo estirando nuestro brazo en un acto de solidaridad, generosidad y altruismo que da vida, permite lograr sueños y cuidar familias.

Ante ello, desarrollamos el programa #Comparte: Donar Sangre, Salva Vidas, ya que el desconocimiento y la falta de difusión son las principales barreras para la donación altruista de sangre, muchas veces no es que seamos egoístas, es que al no conocer a la persona, no empatizamos con la necesidad de ella y una sola publicación correcta puede hacer la diferencia, hoy en día cuando las redes sociales de muchas entidades –empresas, medios de comunicación, instituciones, sindicatos, colegios profesionales, universidades, escuelas– son espacios que comunican con miles de personas, una publicación se puede hacer un cambio; por ello, el programa se basa en la cadena de favores, ya que a través de una plataforma tecnológica de comunicación con diferentes sectores se pueden realizar cadenas de difusión para exponenciar la búsqueda de donantes y ayudar a salvar más vidas. Para el registro en la plataforma basta llenar un formulario que consiste en datos básicos –datos del paciente, de la solicitud que se realiza y del contacto–; además que todos los colaboradores estamos bajo el compromiso de la solidaridad, generosidad y altruismo, por lo que todo el proceso es totalmente gratuito.

Pero a pesar de que todo lo anterior se escucha fácil y que RedSalud Internacional donó el costo de toda la infraestructura informática, ante ésta problemática lo más importante es concientizar y sensibilizar a la sociedad en general, hay una frase de Cesar Esquivel que define todo: “Donar sangre no duele, duele necesitarla y no tenerla”.

A cualquiera nos puede pasar, por eso es tan importante este programa en México, por lo cual seguiremos trabajando incansablemente para realizar alianzas y lograr la cobertura sanitaria universal.

