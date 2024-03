Salud en la Red / El Monitor Empresarial de la Excelencia en Prevención, Salud y Responsabilidad Social Empresarial

La semana pasada hablábamos de la importancia, la extraordinaria labor y los conocimientos que aportan los observatorios ciudadanos y la oportunidad que representa a los tres principales actores en el desarrollo de cualquier país –gobierno, sector privado y sociedad civil– dando alcance a la coyuntura entre la información, el dialogo, la consulta, la colaboración y sobre todo las alianzas.

“El Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, la Equidad Sanitaria y la Exclusión Social” donde RedSalud Internacional invierte recursos, en desarrollar una plataforma tecnológica, intuitiva, de georreferenciación y estadística que pueda medir de cada persona registrada, su nivel socioeconómico e identificar las problemáticas sociales que le impida poder abordar su tratamiento correcto, completo, oportuno y accesible en materia de salud, educación y desarrollo; también cuenta con “El Monitor Empresarial de la Excelencia en Prevención, Salud y Responsabilidad Social Empresarial”, que es el resultado de la medición de parámetros científicos obtenidos de la población y la interacción de las acciones que realiza el sector privado –las empresas, sin importar su tamaño–.

El monitor establece un sistema de medición y punto de referencia para cualquier organización u empresa que quiera conocer su grado de desarrollo e implantación en materia de prevención, salud y responsabilidad social empresarial, obteniendo datos que permitan ejecutar acciones para promover y construir dentro de la empresa una nueva cultura en salud con un enfoque preventivo y de promoción, además de atender eficientemente con nuestros programas a todo trabajador con el propósito de evitar y eliminar la aparición de riesgos para la salud, lesiones, muertes, disminución del ausentismo en el ámbito laboral, ademas de brindar motivación a empleadores y trabajadores para ayudarles a reconocer y comprender el valor que tiene la seguridad y la salud en el trabajo y fuera de el, a través de un programa sustentables y sostenible podemos atender de manera permanente a los trabajadores de la empresas colaboradoras en este programa; asi mismo generar en sus trabajadores este mecanismo de colaboratilidad, pertenencia y lealtad a la empresa al integrar a los mismos beneficios a sus familiares, proveedores y clientes, generando un valor agregado a la empresa, haciendo más visibles aquellas que apuestan por la cultura preventiva y colaborativa, diferenciándolas con un sello de excelencia, así como estimular la mejora en todos los ámbitos de la prevención, salud y responsabilidad social corporativa y compartida.

RedSalud Internacional otorga a las empresas sin distinción –giro comercial y tamaño–, la oportunidad de contar con una herramienta de autoconocimiento y mejora, que permite conocer el desarrollo y madurez de la organización para priorizar dónde centrar esfuerzos; un proceso transparente, que permita a la empresa evidenciar sus resultados basados en la opinión de expertos y que le sirva como parte de su mercadotecnia social; un valor extra para las empresas líderes, porque creemos que deben resaltarse las empresas que apuestan por un desarrollo integral e integrado de la prevención y la responsabilidad social empresarial y compartida, por ello desarrollamos el ranking y los distintivos qué podrán usar como parte de la mercadotecnia y publicidad social; la empresas lideres en el mercado hoy en día no pueden perder de vista que la RSE es materia de negocios; como dice Niall Fitzerad, ex CEO de Unilever: Las responsabilidad social corporativa es una decisión de negocios. No porque es algo bonito o porque la gente nos obligue… sino porque es buena para el negocio; por eso se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido.

Ante lo anterior, tenemos que entender que el impulso en México de las empresas –sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas– es la única forma de tener de generar un desarrollo sostenible para nuestro país, ya que 99.8 % de los negocios mexicanos, emplean a 68.9 % de las personas ocupadas en el país; además, cada año contribuyen al erario público mediante el pago de impuestos, siendo sus ingresos equivalen a aproximadamente la mitad de todo lo que generan las firmas mexicanas cada año (INEGI 2019); la mayoría de este sector están, en muchos casos, en la economía de subsistencia, donde la informalidad es el factor dominante, sin cobertura de la seguridad social, con reducida capacidad administrativa y operación basada en flujos de efectivo. Es por ello, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exhorta a los actores en el desarrollo –gobierno, sector privado y sociedad civil– a la actualización del diseño de los regímenes vigentes para alcanzar los objetivos de apoyo al desarrollo incentivando la formalidad y la inclusión social, favoreciendo el desarrollo tecnológico, simplificando el cumplimiento voluntario y reducir sus costos asociados, impulsando una serie de incentivos tributarios y no tributarios pero vinculados a sus desarrollo. Con está herramienta hoy las empresas tienen una gran oportunidad conjuntando acciones que los beneficien en todos los ámbitos –laborales, organizacionales, administrativos, fiscales, de rentabilidad–, palabras como disminución de gastos, mercadotecnia, liderazgo, utilidad, rentabilidad, equidad y eficiencia tributaria, eficiencia en el manejo de inventarios, disminución de perdidas, atracción de clientes, se podrán convertir en sinónimos de responsabilidad social empresarial.

Creyendo que en una cultura colaborativa entre personas de distintos ámbitos de la sociedad que compartan responsabilidades y experiencias dará respuesta a las necesidades actuales de nuestro país, RedSalud Internacional pone a disposición de todos los sectores públicos y privados esta plataforma con el fin de observar, visibilizar, atender, sensibilizar, investigar y compartir información confiable sobre su operación y toman decisiones basadas en datos e indicadores científicos, para desarrollar actividades correctas, oportunas a la medida y con transparencia a favor del bienestar social; en donde sumemos esfuerzos para informar, alertar, determinar y promover estrategias globales para disminuir las brechas de desigualdad social y paliar la pobreza multifactorial, basando su trabajo en la investigación y estadística, a través de dimensionar la problemática, determinar sus consecuencias a nivel económico y social, y cuantificar el costo de su paliación; visibilizar en todas sus vertientes a la sociedad, las administraciones públicas y otras entidades interesadas; y conseguir cambios legislativos que permitan erradicar esos factores que sumergen en la población en esta pobreza multidimensional y multifuncional, alcanzando la equidad y disminuyendo y paliando las brechas de desigualdad social en México; todo lo anterior como una aportación de la iniciativa privada incluyendo cámaras de comercios, sindicatos, colegio de profesionales, empresas de todos los sectores y todos los niveles que se vuelven protagonistas de un cambio que todos queremos. Todo lo anterior, teniendo una su visión innovadora, apostándole no solo a la investigación, sino también en la inversión para desarrollar un modelo sostenible.

Si te interesa ser parte de esta historia que cerrará la brecha de desigualdad y acceso diferenciado de salud en México no dudes en contactarnos a través del correo:

direccion@rsalud.com.mx