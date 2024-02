Salud en la Red / Cerrar la brecha de salud de las mujeres: una oportunidad para mejorar vidas y la economía del país

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tiene por objetivo principal lograr mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología y de esta manera romper con la brecha de género; y del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de Marzo, donde el lema este 2024 es “Invertir en las mujeres, acelerar el progreso”; no tenemos que dejar a un lado que para abordar la desigualdad y la brecha de género tenemos que abordar también el acceso diferenciado en la salud de las mujeres; en un mundo que se enfrenta a múltiples crisis que someten a las comunidades a una inmensa presión, lograr la igualdad de género es más vital que nunca y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida es la única forma de asegurar el desarrollo sostenible.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres son más longevas que los hombres, sin embargo, la morbilidad es más elevada en ellas. Según el IMCO (Instituto de Investigación de Políticas Públicas), que es la entidad que propone soluciones efectivas a los desafíos más importantes de México, actualmente, el abordaje de las enfermedades sigue teniendo los parámetros de pacientes hombres en algunos casos, por lo que se deja de lado el impacto de estos padecimientos en mujeres; además que, la desigualdad estructural afecta principalmente a aquellas con bajos recursos y sin acceso a un sistema de seguridad social –25% del total de las mujeres–, en una publicación que se realizó en junio del 2022. Con esto, las preocupaciones aumentan, no solo por lo que conlleva el padecimiento sino por la falta de estabilidad económica para hacer frente a su enfermedad y los gastos familiares, que sumerge a este grupo sectorial y a sus familias en un espiral de pobreza farmacéutica, llevándolas y sumergiéndolas en una pobreza multifactorial. México requiere un sistema de salud que reconozca las diferencias que afectan a las mujeres y que atienda las condiciones particulares que hacen la vivencia de la enfermedad aún más difícil para la población femenina, y que permita cerrar la brecha de desigualdad en este grupo poblacional.

En enero del 2024, McKinsey & Company, redactó un informe, el cual llamó: "Cerrar la brecha de salud de las mujeres: una oportunidad de 1 billón de dólares para mejorar vidas y economías", que fue publicado por The World Economic Forum, (Foro Económico Mundial (FEM)), una organización no gubernamental internacional, conocida por su asamblea, donde se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales selectos, a efectos de analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo, entre ellos, la salud y el medio ambiente.





En este informe detalla que durante los últimos dos siglos, el aumento de la esperanza de vida (tanto para hombres como para mujeres), ha sido una historia de enorme éxito; pero esto no es un panorama completo y mucho menos claro en su análisis de fondo, ya que esta longevidad no ha sido marcada por un envejecimiento saludable; hoy en día la expectativa de vida de los mexicanos es de 72 a 74 años, mientras que para las mexicanas es de 76 a 77 años, aunque esta longevidad depende de diversos factores; el envejecimiento es un proceso gradual y continuo de cambio natural que se inicia en la edad adulta temprana, a partir de los 30 años el proceso biológico del cuerpo empieza a generar cambios, dependiendo el metabolismo de las personas y se podría decir que empieza un proceso de envejecimiento, donde muchas funciones del cuerpo comienzan a disminuir gradualmente y aunque no hay una edad determinada que convierta al individuo en un anciano o en una persona de edad avanzada, tradicionalmente, la edad de 65 años se considera como el comienzo de la vejez. Pero en este panorama completo, las mujeres pasan la mayor parte de sus vidas con mala salud y con grados de discapacidad –una mujer pasará un promedio de nueve años con mala salud, lo que afecta su capacidad para estar presente y/o ser productiva en el hogar, en el trabajo y en la comunidad y reduce su potencial de ingresos, estos datos basandose en trabajos anteriores del McKinsey Health Institute y el McKinsey Global Institute, los analistas cuantificaron esta brecha de salud –el 25% más de tiempo las mujeres pasan con “mala salud” en relación con los hombres–, por lo anterior, resalta la siguiente hipótesis en este informe: atender la salud de las mujeres de manera mas puntual –correcta y oportunamente– no sólo mejoraría la salud y la vida de millones de mujeres, sino que también podría impulsar la economía mundial en al menos 1 billón de dólares al año para 2040.





Fundamentalmente, una mejor salud está correlacionada con la prosperidad económica. La brecha de salud de las mujeres equivale a 75 millones de años de vida perdidos debido a mala salud o muerte prematura por año, el equivalente a siete días por mujer por año. Abordar esta brecha podría generar el impacto equivalente a que 137 millones de mujeres accedan a puestos de tiempo completo para 2040. Esto tiene el potencial de sacar a las mujeres de la pobreza y permitir que más mujeres puedan mantenerse a sí mismas y a sus familias. Abordar los factores que impulsan esta brecha (es decir, la menor eficacia de los tratamientos para las mujeres, la peor prestación de atención y la falta de datos) requeriría una inversión sustancial, pero también reflejaría nuevas oportunidades de mercado. Si bien mejorar la salud de las mujeres tiene resultados económicos positivos, es ante todo una cuestión de equidad e inclusión en la salud, cumpliendo los compromisos asumidos por los países miembros de la ONU en los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible). Abordar la brecha de salud de las mujeres podría mejorar su calidad de vida de las mujeres, además de crear repercusiones positivas en la sociedad, como mejorar la salud de las generaciones futuras e impulsar el envejecimiento saludable.





Si bien esta columna está escrita sobre los datos de este informe que se centra en los posibles beneficios económicos de cerrar la brecha de salud de las mujeres, también existe un imperativo moral de cerrar la brecha de salud de las mujeres y mejorar las vidas de millones de mujeres en todo el mundo. Ante lo anterior, RedSalud Internacional seguirá asignado Farmacias Rosas –no solo atendiendo el tema del cáncer, si no siendo referencia general de la salud de la mujer– en México para que con sus utilidades puedan hacer frente al pago de las necesidades que presentan las mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad social y económica para hacer frente a su salud. Por ello, invitamos a todas las organizaciones que atienden a este grupo poblacional, que ayuden a fortalecer nuestro trabajo social, que nos permita llegar a cada rincón de México con todos nuestros recursos para contribuir al bienestar de las personas a través de la promoción y atención a su salud y la educación. Tanto si perteneces a una organización civil, institución, escuela, empresa o de manera personal, si estas interesado en colaborar no dudes en contactarnos al correo afilia-t@rsalud.com.mx o al Whatsapp 2222388473.

