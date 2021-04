Tu guía para el bien vivir | Negatividad

Las corrientes iluminadas que han surgido en occidente cada vez con mayor fuerza, son, por lo general, deformaciones de ideas traídas de otras culturas, generalmente orientales y que aplicadas al pensamiento de esta zona del planeta generan confusión y son aplicadas en forma errónea.

A raíz de estas deformadas doctrinas hay un surgimiento de seres de luz que van por el mundo diciendo “namasté” a diestra y siniestra sin comprender en realidad el profundo significado de la palabra, diciendo gracias por triplicado sin comprender que si su corazón no siente agradecimiento, no habrá número que lo haga real.

Van por ahí caminando como si flotaran envueltos en una especie de superioridad moral porque ya son iluminados, han vencido a las sombras y desde esa perspectiva nadie puede tener un ápice de razón a su lado.

Pero ¿Y las sombras que culpa tienen? Ninguna y además no sólo no han sido eliminadas sino que en realidad están ahí más presentes que nunca.

Pretender aplastar a las sombras, ignorarlas o fingir que ya no están sólo van a dañarte porque siguen ahí y van a hacerse presentes de una forma y otra y es probable que hasta con más fuerza, trayendo dolor, angustia, decepción y cualquier cosa que necesites trabajar y que soslayas con esta nueva iluminación artificial.

Así como no habría electricidad sin negativo y positivo ni podría existir un campo magnético sin polos opuestos, realmente no habrá crecimiento espiritual, emocional y mental que ocurra sin un equilibrio entre luz y sombras. Entre defectos y virtudes, entre bondad y crueldad.

Aceptar y abrazar, que no negar, a nuestras sombras ayudará no sólo al crecimiento personal, sino que, en muchas ocasiones te permite descubrir nuevas habilidades que no sospechabas que tenías, te da nuevos bríos para alcanzar aquello que pensabas que no podrías.

Aceptar la oscuridad es dar fuego a tus pasiones, a tu fuerza interior porque la oscuridad más allá de tus temores y demonios, es potencia, latencia, la materia de la que se alimentan todas las creaciones, la materia con la que se generan los cambios, la materia de la que se emite la luz.

Fb. Yo Soy Conciencia

