Tu guía para el bien vivir | ¿Se acaba el amor o la expectativa?

Cuando las parejas tienen problemas, por lo general es por que dicen que “se les ha acabado el amor”, “ahora ya nada es como antes”, “él o ella han cambiado”, “al inicio no era así”, “esto no es lo que esperaban”, etc.

¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cada uno de los miembros de la pareja llegaron a la relación con sus propias expectativas, muchas de ellas generadas a través de los demás la relación de nuestros padres, las películas y series románticas, lo que vemos con nuestros amigos y amigas, etc.

Cuando te das cuenta de que la pedida de matrimonio no es con una romántica cena a la orilla de la playa, cuando descubres que ella ronca y es desordenada, comienzan a resquebrajarse las expectativas, afrontas la realidad: no es como lo esperabas.

Entonces, ¿Lo que se acaba es el amor o lo que tú esperabas encontrar en la relación? Claramente es lo segundo, el amor no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un sentimiento profundo que se va enraizando con la convivencia, el día a día, en la forma como afrontan los problemas y la realidad de la vida.

El amor no es un momento de pasión, aunque claro que el sexo es importante, pero en realidad, amor es lo que queda después de la noche anterior: ojos con lagañas, mal aliento, cabello despeinado, quizá una lonjita expuesta. El amor es lo que queda luego del enojo, cuando descubres que ambos tienen palabras hirientes, pero ambos se disponen a disculpar y no volver a ofenderse así. El amor es el pegamento que les mantiene unidos en los tiempos de adversidad cuando uno puede ser fuerte y afrontar todo y el otro puede ser débil y sentirse sostenido.

La vida en pareja no es un vivieron felices para siempre, es una elección diaria al estilo de AA: “Sólo por hoy”, entonces disfrutas de los momentos de alegría, valoras ir a dormir juntos, ver una serie, platicar o no, porque no hace falta.

No se trata de esta nueva moda de “mejores amigos”, se trata de compañeros que conocen sus peores momentos y aun así eligen estar juntos, eso es amor.

Pero si ya no soportas más que no sea romántico, que no te sorprenda, que te pida colaborar en casa, su presencia, se acabó la expectativa, no pienses en un fracaso, o en lo que van a decir, hay personas que prefieren ser miserables por el qué dirán los demás, esos a los que no les importa si en realidad eres feliz, esos que no vienen a escucharte, consolarte, sólo a juzgarte ¿merecen esas personas tu sufrimiento?

No tengas dudas, vete de ahí no es tu lugar, tu lugar es uno donde haya amor, no la idea de lo que debe ser una pareja según Hollywood.

