Militantes de Morena en Ocosingo piden sustitución de candidato a la presidencia

Alfredo Vázquez Vázquez, diputado federal con licencia en el distrito 2 con cabecera en Ocosingo, acusó en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) registró un candidato a la presidencia municipal que no cumple con los requisitos de elegibilidad, Gilberto Rodríguez y que el Órgano Público Local Electoral deberá revertir.

En entrevista frente a las oficinas del IEPC en la novena sur y 21 poniente de Tuxtla Gutiérrez, dijo que él es uno de los aspirantes a la presidencia municipal de Ocosingo que cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y que debería ser registrado en la plataforma del órgano electoral local, ha presentado recurso de inconformidad este jueves y espera que se aplica la ley en este caso.

Desafortunadamente a veces no ocurre lo que quiere el pueblito, y estamos manifestando que la persona que Morena registró en Ocosingo para aspirante a la candidatura a la presidencia municipal no cuenta con la legalidad, ni se separó del cargo de acuerdo con el articulo 115 Constitucional que a la letra dice que aquel presidente municipal que quiera ser reelecto tendría que haber renunciado a media administración de su gobierno, lo cual no ocurrió por parte de Gilberto Rodríguez en este caso y su candidatura no puede ser procedente.

Elecciones 2024

Acompañado de seguidores, dijo en que "nosotros estamos levantando la mano y vamos a proceder con la legalidad y con todos los acuerdos que se tenga que construir y llamamos a la unidad de toda la militancia de Ocosingo y también de todos los lugares; que arropemos este movimiento, que una cosa es el movimiento y otra cosa es el partido, también exigimos que nuestro partido político escuche la voz del pueblo".

Insiste que Morena debe rectificar su desición y más bien, el árbitro electoral que corresponde requerir en ese caso, pues es el IEPC y debe estar vigilando los requisitos necesarios para las candidaturas que si sean procedentes, la planilla ya está registrada y pu de haber sustituciones, los casos que no procedan van a ser requeridos para que se remuevan y tener una opción para la ciudadanía, el 14 de abril se dará a conocer la procedencia o improcedencia en el Órgano Público Local Electoral, y las campañas iniciarán a finales de este mes.

