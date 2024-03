¿Cómo saber si tengo saldo a favor ante el SAT?

Finanzas ¿Qué son los apartados digitales en una cuenta de Débito?

Todas las personas registradas con actividad económica ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen el derecho de obtener devoluciones de impuestos que correspondan según el Código Fiscal de la Federación y las leyes fiscales aplicables, esto de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 Fracción II de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

Los contribuyentes pueden encontrarse en la situación de tener un saldo a favor cuando estos pagan más impuestos de lo que realmente están obligados a pagar, según lo indicado por el SAT. Esta situación se verifica al realizar la declaración anual, momento en el cual se calculan los impuestos adeudados. Si resulta que se ha pagado un monto excesivo, se tiene la opción de solicitar la devolución del saldo a favor al SAT. Sin embargo, también es importante revisar si el saldo a favor que está precargado en la declaración es correcto.

Ya que, a lo largo de los doce meses del año, los contribuyentes pueden realizar ciertos gastos que son considerados deducciones personales al momento de presentar su Declaración Anual. Estas deducciones permiten reducir la cantidad de impuestos a pagar, lo que puede llevar a obtener un reembolso o un saldo a favor al final del ejercicio fiscal. Para aprovechar al máximo estas deducciones y tener derecho a recuperar el impuesto pagado en exceso, es esencial llevar un registro adecuado de los gastos realizados y contar con los comprobantes correspondientes.

¿Qué es el saldo a favor del SAT?

El cumplimiento de nuestras responsabilidades fiscales no solo es un deber ciudadano, sino que también nos otorga el derecho a beneficiarnos de las devoluciones de impuestos previstas en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Una vez realizado el cálculo de impuestos y si resulta que el contribuyente tiene un saldo a favor, es posible solicitar al SAT la devolución de ese dinero.

Sin embargo, es esencial tener en cuenta que el tiempo que el SAT puede tomar para procesar dicha solicitud puede variar según diversos factores, como la complejidad de la solicitud y el volumen de solicitudes que estén siendo tramitadas en ese momento. Afortunadamente, la ley establece un plazo máximo de 40 días hábiles para que el SAT emita una resolución sobre la solicitud de devolución.

Mantener registros adecuados de las deducciones personales y contar con los comprobantes correspondientes es fundamental para respaldar la solicitud de devolución y maximizar el monto a recuperar. Además, es recomendable estar al tanto de las fechas límite para presentar la solicitud y evitar retrasos innecesarios en el proceso.

¿Cómo puedo sacar mi saldo a favor del SAT?

1. De forma personal/manual:

Debes relacionar todos los ingresos que has percibido en el año, el pago de impuestos que has realizado y los gastos deducibles autorizados que tienes. Si al relacionar estos conceptos y realizar tus cálculos de la declaración anual te das cuenta de que has pagado más impuestos de los que te corresponden, podrás solicitar tu devolución de impuestos al momento de presentar tu declaración anual.

2. Mediante el portal SAT:

El proceso para solicitar la devolución de impuestos ante el SAT se puede realizar a través del simulador previo al período de declaraciones o durante la presentación de la declaración anual. Ambos métodos requieren ingresar al portal del SAT con RFC y contraseña. Si tienes saldo a favor, puedes solicitar la devolución.

