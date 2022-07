“Las nenis” logran una nueva forma de vender con bazares en línea

Los bazares digitales comienzan a aparecer en la capital chiapaneca; vendedores, mediante transmisiones en vivo logran captar la atención de los clientes en grupos de compra y venta, jalando espectadores de ahí y ofreciendo sus prendas o artículos al mejor postor; el único problema de esta nueva modalidad es que nadie los regula pues todo es mediante una red social, de momento no ha habido problemas.

La nueva ola del virus COVID-19 ha hecho que vendedores se guarden nuevamente en su domicilio, ya sea por enfermedad o por seguridad, sin embargo, al no poder estar perdiendo ganancias todos los días, decidieron emplear esta modalidad que fue muy famosa en Monterrey y es que con un simple celular y con muchas ganas puedes conseguir la venta del día sin tener que salir de casa.





El método es muy sencillo, si tu empresa es de ropa, únicamente identificas los grupos de facebook de la ciudad y comienzas una transmisión en vivo hecha con tu celular, compartes dicho live en los grupos y comienzas a sacar gente que de igual forma se encuentra en el teléfono; como actualmente es muy común estar en redes en todo momento, llegan de 50 a 100 espectadores por transmisión y ahí comienzas a ofrecer tus artículos, esperando que aparezca el mejor postor.

Nancy Benavides, quien anteriormente se encontraba en el bazar luz, afirmó que por motivos de salud no ha podido asistir a este lugar, sin embargo, con esta nueva modalidad ha logrado conseguir las ventas necesarias para continuar su día a día y espera que esto se mantenga así a pesar de que cada vez son más personas que efectúan este método.





Pequeños emprendedores realizan ventas online / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

“Llevamos una semana en casa, de esa semana en 5 días que he hecho mi bazar digital todos me han resultados positivos; es una buena idea, pero lo único malo que le veo a todo esto es que de pronto habrán 40 transmisiones en vivo al día de 40 personas que quieren vender y eso le restará clientela a los demás, pero esperemos que no pase” comentó.

Por ahora con este método no se debe pagar renta, ni permisos por espacios, pues es únicamente una transmisión en vivo en cualquier lugar que desees (aunque la mayoría es en casa); no obstante, como no está siendo regulado por nadie, podrás encontrar comentarios groseros o personas que busquen estafar con este método digital.