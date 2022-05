Carlos, la historia de un migrante tras el sueño americano

Carlos Iván Bustillo, es un migrante de 30 años de edad, originario de Managua Nicaragua, de donde salió hace dos meses junto con su esposa María Elena "N" y su hija Kendra Nayeli "N" de tan solo 8 años de edad, durante algún tiempo ahorró dinero y cuando ya tenía 500 dólares en la bolsa salió en busca del sueño americano, en los Estados Unidos radican ya familiares suyos que están triunfando y cree que también él y los suyos pueden alcanzar el éxito, el dilema es que se les acabaron los recursos económicos, duermen en la calle, no tienen para comer, están a expensas de la solidaridad de la gente.

Durante su recorrido desde su lugar de origen hasta Guatemala todo iba bien el problema fue llegar a la frontera sur de México, en Chiapas ya nos esperaba la policía, personas armadas por todos lados, en este país nos han violentado nuestros derechos puesto que nos han engañado luego nos prometen, nos dan falsas expectativas y las autoridades se lavan las manos, hacen creer que nos atienden enviándonos a un albergue donde la comida es pésima.

Lo que dan a los niños es cebolla con lechuga, una leche que es pura agua, un trato inhumano por parte del Instituto Nacional de Migración pareciera que no fuéramos seres humanos y más pareciera que no son humanos quienes atienden a los migrantes que han dejado todo, que han perdido todo en el camino, que han renunciado a todo, a padres, madres, hermanos, casa, por el derecho a un mejor futuro, añadió.

“Papá cuanto falta para llegar a los Estados Unidos” / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Su hija Kendra Nayeli "N" de tan solo 8 años de edad, le pregunta a cada rato “papá cuanto falta para llegar a los Estados Unidos” y él con lágrimas en los ojos y la impotencia de no poder decirle la verdad, le responde de inmediato: “Estados Unidos ya está detrás de ese cerrito”, en tanto que su menor le aplaude en señal de creer que ya están cerca, muy cerca del sueño de la familia.





En entrevista en la banqueta del Instituto Nacional de Migración en el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, ante la mirada de elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Bustillo sostiene que solo tienen una petición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la visa humanitaria temporal para poder cruzar México que les permita llegar a los Estados Unidos de América la razón es que tenemos sueños, nosotros no somos delincuentes, no nos queremos quedar aquí.

Desde el Parque Bicentenario en Tapachula caminó 45 kilómetros hasta llegar a Huixtla donde el sábado pasado fueron llevados en unidad del INM y los trasladó a Tuxtla Gutiérrez, él venía junto con otros 500 migrantes pero por el trato indigno, inhumano, la violencia ejercida contra las mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes; se dispersó la población, “nos debilitaron” en la Estación Cupapé en la capital de Chiapas fueron ingresados personas adultas con menores, otros fueron llevados a la estación La Mosca en Chiapa de Corzo, “otros preferimos la calle en vez de la prisión y la peor violación de los derechos humanos”.

Por la mala alimentación niñas, niños y adolescentes han resultado con diarreas y temperatura / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Por la mala alimentación niñas, niños y adolescentes han resultado con diarreas y temperatura, pies enllagados, con picaduras de zancudo, el trato no es adecuado para los infantes, hay infantes de cuatro meses, de un año, dos años, cuatro años, ocho años, que no están para soportar este trato pero desgraciadamente no hay otra vía para llegar a los Estados Unidos de América, necesariamente tenemos que pasar por Chiapas México, muchos preferiríamos evadirlo pero no es posible, tenemos que aguardar el señor Dios nos da fuerza, mantenemos la lucha, él es el único que nos da la fortaleza, es el único que nos abre la puerta que se nos ha cerrado, esperamos que la población que nos ayude, que el presidente de México nos ayude, expuso.

Ante la mirada de personal del INM que con su mirada no aprobaba la declaración a El Heraldo de Chiapas por parte de Carlos "N" el propio migrante repetía que el mismo personal de esta institución les aseguró en Huixtla cuando fueron subidos a un vehículo, que tendrán en sus manos la visa para seguir su camino a la frontera norte de México, lo que no han cumplido, enfatizó con rabia por la violación a sus derechos humanos, con impotencia por falta de soluciones y lágrimas en los ojos por sentirse atrapados y engañados.

Desde el momento en que son atrapados por personal del INM son despojados de sus teléfonos celulares / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Bustillo narró que desde el momento en que son atrapados por personal del INM son despojados de sus teléfonos celulares, de los cordones de los zapatos, de los cordones de los chores y a quienes introdujeron a la Estación Cupapé del INM fueron incomunicados; en el patio de la institución hay garrafones de agua pero no le proporcionan a los migrantes, si se hicieron responsables de nuestra persona, de nuestra vida, de nuestra seguridad, que nos atiendan, en la capital del estado nadie da la cara, mientras los niños con malestar estomacal y con temperatura.

Las caravanas lo más que han caminado son 20 kilómetros porque luego son dispersados por las policías / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Si piensa el INM que nos queremos quedar en México está equivocado, nuestra siguiente meta es la Ciudad de México, las caravanas lo más que han caminado son 20 kilómetros porque luego son dispersados por las policías, principalmente la Guardia Nacional, afortunadamente la sociedad civil no nos ha abandonado, en medio de sus limitaciones nos ha compartido de su alimento, lo que agradezco en nombre de los migrantes, destacó llorando el migrante de Nicaragua en la banqueta de la institución federal en la capital de Chiapas.

No queremos causar problemas, queremos avanzar en nuestra ruta, llegar a los Estados Unidos, necesitamos ayuda del gobierno, de sus instituciones, nosotros venimos de Nicaragua, pero hay hermanos de Guatemala, Honduras El Salvador, Venezuela, pedimos al presidente de México que por favor tenga compasión; tiene familia, que nos ayude, no queremos causar problemas, queremos seguir nuestra ruta hacia los Estados Unidos de América, en el grupo con el que fue levantado con el INM hay adultos y unos 30 niños.