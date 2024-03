Cocineras tradicionales buscan potencializar desayunos de autoras

Local Habitantes piden reubicar parada de colectivos

A través de la colectiva "Cosmos" han buscado impulsar a cocineras tradicionales, esto con la finalidad de que se desarrollen desayunos de autoras, ante ello Dana Maza, socia de la colectiva, nos explica de tema.

Este proyecto, busca impulsar el trabajo de mujeres que no tienen la posibilidad económica de promover su producto en el mercado, sobre todo artesanos, así como las comideras zoques, de quienes no se les ha dado el valor monetario, ni reconocimiento de un platillo de autor.

"Bueno pues creo que hay que poner un panorama en el que México se encuentra, en tema de la economía de nosotras las mujeres, en México por ejemplo de cada 100 pesos que gana un hombre, nosotras las mujeres estamos percibiendo por la misma actividad únicamente 63 pesos", mencionó Maza.

Ante ello al ver la brecha de desigualdad que existe, un ejemplo de ello dió, que aquí en la capital chiapaneca la mayoría de las Casas está liderada por mujeres, esto de manera económica, debido a todos los trabajos que tienen que hacer, pero nunca descuidando las labores del hogar.

"De esto justamente es lo que trata de fortalecer el foro, con una comercializadora de mujeres, busca detectar a mujeres cooperativas y también a mujeres productoras de Chiapas, para poder vincular sus productos y toda esta magia que traen y llevarlos a otros puntos del país", abundó la directora.

En este foro buscan que no se menosprecie la cocina Zoque, sobre todo en donde en mercados o ferias gastronómicas pueden regatear a estas personas, en este foro no se hace, ya que es cerrado de 12 personas para que puedan degustar los platillos y valorar el trabajo de estas mujeres, donde ahí pueden darse cuenta que no es necesario regatear ya que es el mismo valor que se les puede dar en un platillo de autor como en cualquier parte.

"Una vez al mes hacemos estos desayunos de autoras, y ustedes pueden adquirir sus accesos de manera libre en nuestras redes sociales @CosmosProductosDeAutora", mencionó.

Con esta colectiva pueden crear su propia marca, además brindándole la intervención para comercializar sus productos, diseño e imagen a través de Cosmos, en donde en los empaques se puede observar a la líder de la cooperativa, lugar, historia de cada una de ellas".

Finalmente comentó que esta colectiva alberga 7 productos diferentes de todo el estado de Chiapas, donde se ven beneficiadas a 68 líderes de familia, que están produciendo y que están llegando a otros estado, donde apenas hace un día fueron a la Expo Antártida 20-24 a Guadalajara para conectar con demás franquicias y expandir el mercado chiapaneco.

