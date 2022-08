Debido a una fuga de agua de las tuberías que conectan las calles río Suchiapa, Grijalva y Río Suchiate, algunos colonos de la 24 de junio no han obtenido su servicio de agua de manera normal y se han quedado varios días sin el, teniendo que optar por comprar servicios externos como una pipa para no dejar de hacer sus actividades normales; en estos momentos, personal de SMAPA ya se encuentra en el sitio trabajando por lo que se espera que el problema se resuelva pronto.





Ya vamos para una semana y aún no queda restablecido el servicio





Desde el pasado viernes, vecinos de las calles antes mencionadas no recibieron su servicio habitual de agua, sin saberlo, comenzaron a realizar denuncias a través de redes sociales y llamadas por teléfono, fue ahí que luego de una investigación por parte de los trabajadores de SMAPA se percataron que se trató de una fuga debido a la presión en la tubería por las recientes lluvias.





“Ya vamos para una semana y aún no queda restablecido el servicio, eso si, cuando llega el recibo de agua no hay descuentos y te cobran como si todo el tiempo tuviste agua; algunos vecinos ya pagaron pipas para poder hacer sus tareas y necesidades con normalidad y ese dinero no te lo rembolsan” Ramón Ayala, vecino.





Colonia 24 de junio sin agua, SMAPA arregla fuga de agua / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto en el lugar ya se encuentran trabajadores arreglando la situación quienes mencionaron que el problema se debió a la presión provocada por las fuertes lluvias y es por eso que el agua no llegaba hasta los domicilios, no obstante ya es cuestión de horas para que todo vuelva a la normalidad.

“Se trata de la presión de la tubería, se creó que la fuga y eso hace que no le llegue a los hogares, pero ya estamos solucionando, checamos que fluya bien y queda restablecido” José, trabajador, finalizó.