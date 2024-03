Claman el ordenamiento vial: Tuxtla un laberinto, sin calles alternas

Doble Vía ¿Qué es la época de estiaje y cómo afecta en Chiapas?

Tuxtla Gutiérrez es un laberinto, sin calles alternas, sin vialidades continuas, por lo que urge ordenar la ciudad ya que en los últimos 20 años ha alcanzado un crecimiento exponencial y actualmente cuenta con más de 800 colonias, un promedio de un millón de habitantes. En ese mismo periodo se han establecido 91 colonias en más de 2 mil hectáreas de tierras que pertenecen al Parque Nacional Cañón del Sumidero donde habitan unas 52 mil personas que citan han comprado el territorio con el ejido Francisco I. Madero, mientras la ciudad carece de vialidades alternas.

De acuerdo con el presidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, Joel Enoch Cruz Sosa, cita que urge ordenar la ciudad y el factor determinante es la mala planeación de las autoridades estatales y municipales. “Si no hay una metodología científica es difícil y aventurado decir qué obras son prioritarias, parece que las acciones son solamente de ocurrencias. Todo obedece muchas veces a compromisos políticos y administrativos, sin consensos con la población y sin consenso con los colegios de profesionistas”, señaló..





Consideró que podría haber pares viales en Tuxtla Gutiérrez que conecten el sur y norte, el oriente y poniente, para desfogar el tráfico vehicular, a la vez, es urgente terminar la construcción del libramiento sur para entroncar con la carretera federal de Ocozocoautla - Tuxtla Gutiérrez a fin de darle más fluidez y desviar por esa vía los vehículos pesados para que no entren a la ciudad. “El bulevar Belisario Domínguez también se satura y tiene desde las 13 a las 16 horas se congestiona por la llegada de autobuses y trailers porque no existe una vía exclusivamente para carros pesados”, explica.





Tuxtla Gutiérrez tiene una vía desde "La Pochota" en la entrada poniente de la ciudad hasta la salida a Chiapa de Corzo que se satura porque no tenemos vialidades alternas, pero no es solo eso el problema, el transporte es un caos que si no se atiende con urgencia, con planeación y de manera integral "va a reventar la ciudad", urge ordenar las rutas del transporte colectivo para generar espacios salubres y adecuados para que nos podamos transportar, incluso, mucha población dejaría de usar sus autos particulares.





Realizar los cambios que Tuxtla Gutiérrez necesita depende la voluntad política de los gobiernos estatal y municipal, y que se puedan incluir todos los análisis de los diversos colegios de profesionistas "que siempre hemos hecho análisis muy exhaustivos y muy puntuales sobre la movilidad urbana de la ciudad y no se han tomado en cuenta porque hay "planes preestablecidos que no corresponden a análisis realizados por urbanistas y especialistas en la materia".





Alerta el experto que si se deja pasar mucho tiempo sin generar las soluciones, el casos será cada vez más complejo, hay fines de semana menos caótico por la salida de mucha población en sábados y domingos, de lunes a viernes aumenta el número de personas que habitamos en Tuxtla Gutiérrez, y en un corto plazo va crecer porque aquí se concentran los servicios públicos y las universidades.





Entre las soluciones tendrían que haber terminales de transporte público de transferencia fuera del primer cuadro de la ciudad y de ahí conducir a la población al centro en otro tipo de transporte, no podemos seguir llenando la ciudad de transportes colectivos que vienen de Ocozocoautla de Espinosa, de Berriozábal, San Fernando, Chicoasén, Chiapa de Corzo, Suchiapa, tiene que ser con orden y funcional, no es nueva la propuesta de revisar el plan de movilidad urbana, se ha hecho por varios años, pero persisten los rechazos, y bien podría haber inversión pública y privada, los proyectos tienen que ser de continuidad, a mediano y largo plazo, no solo para tres años, ni para seis años.





Mientras tanto, la empresaria dedicada al diseño de proyectos y la construcción de obras, Krisbel Aguilar García, expone que el laberinto de Tuxtla Gutiérrez si se puede resolver, pero no con ocurrencias, sino con proyectos integrales, planeados, consensados y de continuidad, de largo plazo, pero se requiere mucha voluntad política de las instituciones de los tres órdenes de gobierno.





“Se necesita de mejores calles, mejores avenidas, mejores parques, mejor alumbrado y un mejor transporte público. Lamentablemente, no se hace un buen análisis para establecer las paradas de los colectivos, hay que consultar a los ciudadanos.

Por su parte, Gabriela Rodriguez Ordóñez, obras particulares, cuenta que el laberinto tiene que empezar a resolverse por el lado del transporte público, sacar del centro de la ciudad las rutas foráneas del transporte público, sacarlas del primer cuadro de la ciudad, esto es de la novena sur a la novena norte y de la once oriente a la once poniente, disminuir las rutas y las paradas de los colectivos en el centro, rodean los mercados públicos y generan un caos, mejorar la calidad y el servicio del transporte que es pésimo, inseguro, no confiable, malísimo y no se justifica el aumento a la tarifa, es un abuso que algunas rutas ya cobran 10 pesos sin autorización y sin servicio digno para desalentar el uso del transporte privado.





Plantea que el segundo paso del ordenamiento del territorio será mejorar las vialidades, crear pasos peatonales o andadores en algunos sectores como San Roque, mientras que alrededor de los mercados hay que ordenar el comercio informal, los parques y las luminarias no han sido lo mejor, urgen calles continuas, pero hay que escuchar a los expertos.en urbanismo.





El representante del colectivo Menos Puentes Más Ciudad, Joselin Omar Díaz Torres, sostiene que el laberinto en Tuxtla Gutiérrez es resultado de un crecimiento urbano sin orden, lo nuevos fraccionamientos no se apegan a la traza de la ciudad, ni a los planes de desarrollo y esto provoca que el tráfico vehicular se concentre en pocas calles, como los Libramientos Norte y Sur o la Avenida Central. Habría que considerar al Plan Municipal de Desarrollo del año pasado que plantea la apertura estratégica de vías que permitan conexión de Norte a Sur y de Poniente a Oriente, s.





Una de las propuestas de Menos Puentes Más Ciudad, fue conectar la 5a Norte con el bulevar Los Laguitos, Los Laureles y otras vialidades, lo cual fue desechado por falta de voluntad política. Citan que habría que pensar en vialidades continuas y considerar sectores como Terán. Revisar los fraccionamientos cerrados que no se justifican y hacen daño a la ciudad y de manera integral ordenar el transporte público con base a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, mejorar y hacer más atractivo el transporte público que circule por grandes ejes para descongestionar las vialidades y desalentar el uso de vehículos particulares





De acuerdo al especialista, vale la pena crear un sistema integral del transporte público con ejes troncales, sustituir las combis actuales por vehículos de más capacidad y disminuir el número de carros del transporte público en las calles, así como ordenarlos para que no ingresen al Centro de la ciudad y finalmente, reconocer desde los poderes públicos que se necesita modernizar la infraestructura, no construir grandes puentes, sino tener vialidades con pasos peatonales conforme a la ley, reglamentos, semáforos peatonales de última calidad, banquetas amplias y ciclovías seguras

