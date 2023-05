En busca de la verdad: Periodistas chiapanecos alzan la voz exigiendo libertad de prensa

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, declarado así en 1991; la libertad de prensa existe en la medida en que se ejerce, pero no es absoluta y tiene límites, lo que marca las leyes, los organismos y tratados internacionales, el respeto a la vida privada, no se debe difamar, calumniar, injuriar, no es libertad absoluta, así lo comparte el periodista Isaín Mandujano Camacho, corresponsal de la revista Proceso y editor del portal Chiapas Paralelo.

Cuenta que existen otras limitaciones arbitrarias que restringen la libertad de prensa y expresión, de manera impositiva desde los gobiernos, cómo las leyes del halconeo que se disfrazan para el combate del crimen organizado, hay amenazas a la libertad de los poderes fácticos como el crimen organizado, provocan la censura y auto censura, los periodistas han estado sujetos a ataques, amenazas y daños en las últimas décadas.





La valiente lucha de los periodistas caídos en busca de la justicia / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





"Los periodistas siempre hemos estado expuestos a ataques, su inicio fue con el crimen en los 80’s contra Manuel Buendía, asesinado por los poderes fácticos pues trastocaba los intereses del Estado contra el crimen organizado, desde el 2000 a la fecha se recrudecen la agresiones, hay una larga estela de periodistas asesinados en México y en Chiapas, de casi 180, más de 30 colegas desaparecidos, que no se sabe si están vivos o muertos" expresó.

La familia vive con la angustia de que en algún momento pueden desaparecer. Lo más grave es la desaparición forzada, no hay que dejar de visibilizar a los periodistas exiliados, el desplazamiento forzado, de un estado a otro, por amenazas, ataques y agresiones, en Estados Unidos, Canadá y otras naciones, mientras otros se retiran del periodismo por el riesgo, cuenta Mandujano Camacho.





La valiente lucha de los periodistas caídos en busca de la justicia / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Agresiones en Chiapas

Chiapas no está exento de la agresión contra periodistas, y debido a su trabajo periodístico han sido asesinados tres compañeros comunicadores, Roberto Antonio Mancilla Herrera, en Tuxtla Gutiérrez, encontrado el 2 de febrero de 1993 sobre el asiento del pasajero de un vehículo estacionado en la colonia 24 de Junio, con impactos de bala calibre 45. A principios de los 90 también fue asesinado Tito Gallegos.

El 7 de mayo de 1993 fueron detenidos y consignados Esteban de Jesús Zorrilla Amén y Vicente Espinosa Pimentel, secretario particular y chofer del rector de ese momento de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jorge Luis Arias Zebadúa.









En el 2007 ambas personas obtuvieron su libertad, en ese mismo año, Ignacio Flores Montiel y Wallas Hernández Santos, fueron detenidos por probable participación, al igual que Salvador Verde Gracián, de acuerdo con la consignación 076/CAJ4-B3/93, del 31 de julio del 2007. El 26 de febrero del 2009 Flores Montiel alcanzó si libertad.

Otro caso lamentable es el crimen contra del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, el 21 de septiembre del 2018, en el municipio de Yajalón, la Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación por el caso.

En enero del 2023 se dictó sentencia de 18 años de prisión en contra de tres presuntos responsables de su crimen, Juan David "N", Oscar Leyver "N" y Juan Pablo "N", este fue el caso número 56 del gobierno de Enrique Peña Nieto.





El Grito Urgente de los Periodistas por la Libertad de Prensa / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





El 29 de octubre del 2021 fue asesinado en San Cristóbal de las Casas el periodista Freddy López Arévalo por arma de fuego, los hechos no se han esclarecido por parte de la Fiscalía General del Estado. Las razones no se saben, el denominador común es la impunidad.

Isain Mandujano Camacho ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo, es corresponsal de la Revisa Proceso, Editor del Portal Chiapas Paralelo, socio de la Asociación de Periodistas Chiapanecos.

